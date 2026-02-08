OGLASIO SE DŽEF BEZOS: Vašington post sproveo ove nedelje masovna otpuštanja

Vlasnik Vašington posta Džef Bezos dao je svoje prvo javno saopštenje otkako je list ove nedelje sproveo masovna otpuštanja, a ono je bilo usmereno na „podatke“ i razumevanje interesovanja čitalaca.

Milijarder i osnivač Amazona, koji je izgradio jednu od najvrednijih kompanija na svetu zahvaljujući neumoljivom fokusu na zadovoljstvo korisnika, poručio je da želi da vidi istu energiju i u Postu.

- Post ima suštinsku novinarsku misiju i izuzetnu priliku - napisao je Bezos.

- Svakog dana naši čitaoci nam daju mapu puta ka uspehu. Podaci nam govore šta je vredno i na šta treba da se fokusiramo.

Bezosova izjava usledila je nakon što je direktor lista Vil Luis objavio da se povlači, a da će ga privremeno zameniti finansijski direktor Džef D’Onofrio, piše Biznis insajder.

U svojoj izjavi, D’Onofrio je rekao da će „podaci o korisnicima voditi naše odluke, izoštravajući našu sposobnost da publici isporučimo ono što joj je najvrednije“.



Izjave Bezosa i D’Onofrija imale su sličan ton kao i komentari glavnog urednika Meta Mareja, koji se ranije ove nedelje obratio zaposlenima.

- Danas se radi o tome da se pozicioniramo tako da postanemo neophodniji u životima ljudi, u medijskom okruženju koje je postalo gušće, konkurentnije i složenije - rekao je Marej tokom internog poziva u sredu.

- Predugo smo radili u strukturi koja je bila previše ukorenjena u vremenu kada smo bili gotovo monopolističke lokalne novine - rekao je.

Nakon otpuštanja, Marej je više puta govorio o fokusu na interesovanja čitalaca i razumevanju podataka o publici tokom gostovanja u podkastu „The Grill Room“, u produkciji Pucka.

Rekao je da je, kada je došao na čelo redakcije, imao utisak da kompanija nije „u potpunosti prihvatila digitalnu internet revoluciju na pravi način“.

Dodao je da postoji „dug put u korišćenju podataka — podataka koji utiču na to šta pišemo, kako objavljujemo, kako razumemo publiku, čitaoce i potencijalne pretplatnike“.

Otvoreni fokus rukovodstva Posta na podatke izazvao je i određene kritike.

- Podaci o korisnicima su ono što je zamenilo ‘fokus grupe’ kod istih ljudi koji su praktično uništili Sports Ilustrejted gušeći njegovu originalnost i privlačnost u korist šablonskog sadržaja - napisala je u subotu na mreži X novinarka Atlantica Sali Dženkins, nekadašnja saradnica Posta.

Ipak, poruke rukovodstva mogle bi da umire neke kritičare koji smatraju da su potezi menadžmenta poslednjih godina bili vođeni političkom ideologijom, a ne podacima — iako će ih biti teško pridobiti.

Post se suočio s pobunom i unutar redakcije i među čitaocima kada je Bezos 2024. godine u poslednjem trenutku odlučio da list po prvi put posle 36 godina ne podrži nijednog predsedničkog kandidata.

NPR je tada izvestio da je u narednim danima otkazano više od 200.000 pretplata.

List se našao na udaru kritika i u februaru 2025. godine, kada je Bezos odlučio da preusmeri rubriku za mišljenja — što se uglavnom smatra pravom vlasnika — ka temama ličnih sloboda i slobodnog tržišta.

Bivši glavni urednik Martin Baron, koji je blisko sarađivao sa Bezosom tokom njegovog mandata, napisao je na LinkedInu nakon otpuštanja da su problemi lista „beskonačno pogoršani loše osmišljenim odlukama koje su dolazile sa samog vrha“.

Kritičari Bezosovih poteza smatraju da bi on trebalo finansijski da podrži list, s obzirom na njegovu ulogu u društvu.

- Srceparajuće je to što on ne smatra da su novine dovoljno važne da ih finansijski podrži - rekla je ove nedelje za Si-en-en Sali Kvin, dugogodišnja novinarka i udovica bivšeg glavnog urednika Bena Bredlija.

Bezos je u svom saopštenju rekao da veruje da novo rukovodstvo može da izgradi „uzbudljivo i prosperitetno naredno poglavlje“ za Vašington Post.

Autor: D.Bošković