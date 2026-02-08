NOV SNIMAK PODIGAO PRAŠINU U AMERICI: Ko je misteriozna osoba u narandžastom koja se šeta zatvorom u noći kad je Epstajn umro?! (VIDEO)

Nedavno objavljena dokumenta Ministarstva pravde pokazuju da su istražitelji koji su pregledali snimke nadzora u noći smrti pedofila Džefrija Epstajna primetili narandžastu figuru koja se penje stepenicama ka izolovanom, zaključanom spratu gde se nalazila njegova ćelija, oko 22:39 časova 9. avgusta 2019. godine.

Bljesak narandžaste boje izgleda da se penje stepenicama L sprata. Moguće je da je to zatvorenik koji je sprovođen na taj sprat. Takođe, prema FBI memorandumu, pregledi istražitelja doveli su do različitih zaključaka između FBI-ja i onih koji su gledali isti video iz Kancelarije inspektora generala Ministarstva pravde. FBI dnevnik navodi da je „moguće da je zatvorenik“.

Analiza kancelarije inspektora beleži to kao službenika u narandžastom, a u konačnom izveštaju navodi „neidentifikovanog [zatvorskog službenika]“.

Konačni izveštaj inspektora navodi:

- Oko 22:39 časova, neidentifikovani CO izgleda da je išao stepenicama L sprata, a zatim se ponovo pojavio u vidokrugu kamere u 22:41.



Zvanični izveštaji navode da je Epstajn preminuo samoubistvom malo pre 6:30 ujutru, kada je njegovo telo pronašao zatvorski službenik koji je donosio doručak. Nikada nije utvrđeno zvanično vreme smrti. U poslednjih nekoliko meseci postavljana su pitanja o radu istražitelja koji ispituju okolnosti njegove smrti.



U detaljnoj analizi zatvorskog video snimka, CBS News se konsultovao sa nezavisnim video analitičarima koji su rekli da je kretanje više u skladu sa zatvorenikom, ili nekim ko nosi narandžastu zatvorsku uniformu, nego sa zatvorskim službenikom.

Zvanične istrage Epstajnove smrti ne pominju figuru u narandžastom, a kasnije izjave vlasti, uključujući tadašnjeg državnog tužioca Bila Bara, bile su da niko nije ušao na Epstajnov sprat te noći.

Autor: D.Bošković