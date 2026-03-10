ONA JE UBILA EPSTAJNA U ZATVORU?! Isplivali šok dokazi: Evo šta je pretraživala na Guglu u noći smrti pedofila

Čuvarka u zatvoru koja je poslednja videla Džefrija Epstajna živog u njegovoj ćeliji navodno je obavila sumnjive finansijske transakcije neposredno pre smrti seksualnog prestupnika. Ovaj detalj dodatno produbljuje brojne misterije koje okružuju smrt pedofila.

Brojne nejasnoće i dalje prate mračnu aferu Džefri Epstajn. Uprkos tome što je američko Ministarstvo pravde u januaru 2026. objavilo milione dokumenata, jedan ključni element istrage i dalje podstiče sumnje - okolnosti smrti seksualnog prestupnika.

Nova otkrića sada ponovo rasplamsavaju misteriju. Čuvarka u zatvoru koja je poslednja videla Džefrija Epstajna živog sada se nalazi u centru istrage FBI. Pored toga što je falsifikovala izveštaje, zaposlena u zatvorskom centru u kojem je Epstajn bio pritvoren navodno je obavila više sumnjivih novčanih transakcija u mesecima koji su prethodili njegovoj smrt.

Sumnjivi transferi novca

Sedam godina nakon smrti Džefrija Epstajna, koji je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u Metropolitan Correctional Centru u Njujorku u avgustu 2019. godine, sumnje i dalje postoje. Šta se zaista dogodilo sa slavnim milijarderom koji je vodio mrežu seksualne eksploatacije koja je potresla Sjedinjene Države i ceo svet?

Samoubistvo? Ubistvo?

Novi uznemirujući elementi koje je otkrio FBI ponovo dovode u pitanje rezultate istrage, koja je Epstajnovu smrt zvanično okarakterisala kao samoubistvo.

Tova Noel, čuvarka u zatvoru u kojem je bio pritvoren posrnuli finansijer, poslednja je osoba koja ga je videla živog. Zbog toga predstavlja ključnu osobu za razjašnjavanje događaja iz noći 10. avgusta 2019. godine u ćeliji koja se nalazila svega 4,5 metra od kancelarije čuvara.

FBI ju je označio kao "osobu od interesa" (Person of Interest). Istražiteljima je privukla pažnju jer je u mesecima pre Epstajnove smrti obavila 12 sumnjivih gotovinskih uplata, prema dokumentima američkog Ministarstva pravde (DOJ).

U novembru 2019. banka čuvarke je FBI-u prijavila "izveštaj o sumnjivim aktivnostima", navodeći da je prva gotovinska uplata na njen račun izvršena u oktobru 2018. godine. Manje od dve nedelje pre Epstajnove smrti, ona je otišla do bankomata i izvršila još jednu uplatu od 5000 dolara na svoj račun.

Misteriozna noć 10. avgusta

Iako je Tova Noel kasnije dobila otkaz - zajedno sa kolegom Majklom Tomasom - nikada nije bila ispitana pod zakletvom u vezi sa tim bankarskim transakcijama.

Njeno otpuštanje nije bilo povezano sa tim uplatama, već sa ozbiljnim optužbama vezanim za noć Epstajnove smrti.

Veče 9. avgusta 2019. u 19:49, Džefri Epstajn se vraća u svoju ćeliju nakon posete advokatu. Prate ga Tova Noel i još jedan agent.

U 22 časa dvojica čuvara propuštaju obaveznu večernju proveru zatvorenika, ali ipak potpisuju izveštaj u kojem tvrde da su je izvršili.

Prema navodima, oboje su falsifikovali dokumente kako bi izgledalo da su proverili stanje Džefrija Epstiajna u noći pre njegovog navodnog samoubistva.

Međutim, snimci nadzornih kamera pokazuju da nijedan od njih nije posetio milijardera više od osam sati, iako je njegova ćelija bila odmah pored njihove kancelarije.

Krivični postupak protiv oboje čuvara na kraju je odbačen.

Misteriozna figura u narandžastom blizu ćelije Džefrija Epstajna

U 22:40 na jednom snimku nadzorne kamere pojavljuje se misteriozna figura u narandžastom, blizu ćelije bivšeg finansijera, koja nosi posteljinu.

Inspektor Ministarstva pravde identifikovao je osobu kao Tovu Noel, navodeći da je to bio poslednji put kada je neki zatvorski službenik prišao ulazu u sektor SHU, gde je Epstajn bio zatvoren.

Međutim, čuvarka je izjavila da "nije delila posteljinu", jer je ona već bila podeljena u prethodnoj smeni. Rekla je i da ne zna zašto je Epstajn u ćeliji imao dodatne čaršave.

Drugi čuvar je, prema izveštaju, spavao između 22 i ponoći.

Još jedan element dovodi u pitanje ulogu Tove Noel u Epstajnovoj smrti.

U 5:42 ujutru, čuvarka na Google-u pretražuje:

"najnovije vesti o Epstajnu u zatvoru".

U 5:52 ponavlja istu pretragu.

U 6:30, manje od 40 minuta kasnije, njen kolega Majkl Tomas pronalazi pedofila bez svesti u ćeliji.

U svom izveštaju od 66 stranica, FBI ističe ove internet pretrage koje vremenski odgovaraju iznenadnoj smrti zatvorenika.

Ipak, Tova Noel negira da je izvršila te pretrage, uprkos istoriji pretraživanja pronađenoj na njenom službenom računaru.

Ona takođe negira bilo kakvu umešanost u smrt seksualnog prestupnika.

"Gospođica Noel je ubila Epstajna"

Međutim, među dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde nalaze se i beleške FBI-a o razgovoru sa anonimnim zatvorenikom.

On tvrdi da su zatvorski čuvari u Metropolitan Correctional Centru ujutru na dan Epstajnove smrti razgovarali o prikrivanju njegove smrti.

U ručno pisanom izveštaju na pet stranica navodi se da je zatvorenik rekao da se probudio tokom noći 10. avgusta zbog buke u "specijalnom stambenom odeljenju" gde je Epstajn bio zatvoren.

Oko 6:30 ujutru, tvrdi da je čuo čuvare kako viču:

- Diši! Diši!

Zatvorenik je dodao da je kasnije, tokom doručka, čuo kako neko govori:

- Ti si ubio tog čoveka.

Prema belešci, jedna čuvarka je navodno odgovorila:

- Ako je mrtav, zataškaćemo slučaj i imaće alibi - moji službenici.

U zatvorskim hodnicima tada je već počela da kruži glasina među zatvorenicima:

- Gospođica Noel je ubila Džefrija.

Autor: S.M.