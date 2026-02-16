Epstinov brat optužuje vladu SAD da je prikrila njegovo ubistvo: Izneo ŠOK tvrdnje, ubeđen je u OVO

Mark Epstin, brat osuđenog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, optužio je danas američko Ministarstvo pravde da je prikrilo njegovo ubistvo.

"Sada znam da je on ubijen", rekao je Mark Epstin, iznoseći teške optužbe na račun američke administracije u danas objavljenom intervjuu za televiziju BFM.

Nakon što je Džefri Epstin 10. avgusta 2019. godine pronađen obešen u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru, Mark Epstin je otišao na lice mesta da identifikuje telo svog brata, u pratnji dvojice lekara veštaka.

"Posle obdukcije su rekli da ne mogu da zaključe da je reč o samoubistvu jer je sve suviše podsećalo na ubistvo. U prvobitnoj potvrdi smrti, u rubrici "uzrok smrti" bila je navedena formulacija 'u iščekivanju dodatnih istraživanja'", objašnjava Mark Epstin.

Međutim, kako navodi, nekoliko dana kasnije objavljeni su rezultati obdukcije, prema kojima je Džefri Epstin izvršio samoubistvo u svojoj ćeliji.

Brat pokojnog seksualnog prestupnika danas kaže da je ubeđen da je "Džefri previše znao".

"U vreme izbora 2016. godine, kada su se nadmetali Hilari Klinton i Donald Tramp, Džefri je rekao: 'Kad bih rekao ono što znam o to dvoje kandidata, trebalo bi poništiti izbore'. Optužujem Ministarstvo pravde da je prikrilo Džefrijevo ubistvo", rekao je Mark Epstin za BFM.

Francuska televizija napominje da on nije jedini koji javno iznosi takvu tvrdnju i navodi da je 13. februara u "Telegrafu" dr Majkl Bejden, jedan od lekara koji je, kao posmatrač koji je zastupao porodicu Epstin, bio prisutan na obdukciji Džefrija Epstina, izjavio da je uzrok njegove smrti trebalo da bude predmet ponovne istrage.

"Mislim da je njegova smrt najverovatnije izazvana pritiskom davljenjem, a ne vešanjem. S obzirom na sve informacije kojima trenutno raspolažemo, dublja istraga o uzroku i okolnostima smrti je opravdana", rekao je taj lekar britanskom listu.

Mark Epstin smatra, kako kaže, da objavljivanje dosijea povezanih sa Epstinom predstavlja "diverziju".

"Mislim da je sve to delimično diverzija kako bi sprečilo interesovanje ljudi za činjenicu da je on ubijen", rekao je brat Džefrija Epstina.

Mark Epstin navodi i da je sprovedena nezavisna istraga o smrti njegovog brata, koja je dovela do zaključka o njegovom ubistvu, a rezultati te istrage će, kako je najavio u današnjem intervjuu, biti objavljeni za nekoliko meseci.

Autor: Marija Radić