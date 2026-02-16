DŽEGER, PRISLI, DŽORDŽ KLUNI, MERILIN MONRO... Skandalozna šestostrana lista otkrila ko je spominjan u Epstajnovim fajlovima - Neka imena će vas šokirati!

Trampova administracija je objavila spisak stotina imena pomenutih u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je optužena za „namerno stvaranje zabune“ nakon što je objavila spisak stotina imena pomenutih u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Pismo koje je Kongresu tokom vikenda poslala državna tužiteljka Pam Bondi sadržalo je spisak istaknutih političara i poznatih ličnosti, iako je naglasila da samo pominjanje u dokumentima ne podrazumeva nikakvu krivicu, izveštava Skaj njuz.

Spisak uključuje političare i poznate ličnosti

Na šestostranoj listi bili su visokorangirani političari, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, Baraka Obamu i bivšu britansku premijerku Margaret Tačer.

Pomenut je i Endru Mauntbaten-Vindzor, kome su oduzete kraljevske i vojne titule zbog veza sa pokojnim osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom, kao i Piter Mandelson, koji je nedavno napustio Laburističku stranku i podneo ostavku na mesto u Domu lordova nakon novih otkrića o njegovom odnosu sa Epstajnom.

🚨 Breaking News: Attorney General Pam Bondi says the DOJ has now released all the Epstein files, including a list of high profile names that appear in the files.



"No records were withheld or redacted 'on the basis of embarrassment, reputational harm, or political sensitivity,… pic.twitter.com/hH0EtoS4Mz — Donnie Cope (@dcopechatter) 15. фебруар 2026.

Na spisku su bile i poznate ličnosti poput Mika Džegera, Elvisa Prislija, Merilin Monro, Džordža Klunija, Bijonse, Šer i Dženis Džoplin. I Endru i Mandelson su negirali bilo kakvu krivičnu dela povezana sa Epstajnom.

Samo pominjanje u dosijeima ne znači nužno počinjenje zločina, a neka od navedenih imena možda nikada nisu imala nikakvu komunikaciju ili interakciju sa Epstajnom.

Glavni tužilac je tvrdio da lista uključuje sve one koji „jesu ili su bili vladini zvaničnici ili politički eksponirane osobe“, kao i osobe čija su se imena pojavila barem jednom u dokumentima objavljenim u skladu sa zakonom.

U pismu se navodi da je Ministarstvo pravde objavilo sve „zapise, dokumente, komunikacije i istražne materijale koje poseduje“, kako je propisano Zakonom o transparentnosti Epstajnovih zapisa.

„Nijedan zapis nije zadržan ili redigovan 'zbog sramote, klevete ili političke osetljivosti, uključujući bilo kog vladinog zvaničnika, javnu ličnost ili stranog dostojanstvenika'“, dodaje se u pismu.

Ovaj potez sledi nakon objavljivanja više od tri miliona dodatnih dokumenata vezanih za pokojnog finansijera 30. januara, uključujući imejlove, više od 2.000 video snimaka i 180.000 fotografija.

Demokrata Ro Kana, koji je zajedno sa republikancem Tomasom Masijem napisao Zakon o transparentnosti Epstajnovih dosijea, kritikovao je objavljivanje liste.

„Ministarstvo pravde ponovo namerno zamućuje vodu oko toga ko je bio predator, a ko je samo pomenut u imejlu“, rekao je.

„Apsurdno je staviti Dženis Džoplin, koja je umrla kada je Epštajn imao 17 godina, na istu listu kao i Larija Nasara, koji je zatvoren zbog seksualnog zlostavljanja stotina mladih žena i dečje pornografije, bez ikakvog objašnjenja kako je bilo ko od njih imenovan u dosijeima“, dodao je Kana.

„Objavite sve dosijee. Prestanite da štitite predatore. Samo cenzurišite imena žrtava.“

Epstajn je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine, ubrzo nakon što je uhapšen pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije. Skaj njuz je kontaktirao Ministarstvo pravde za komentar.

Autor: D.Bošković