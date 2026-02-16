VIŠE OD 300 POZNATIH IMENA! Objavljeni svi Epstajnovi dosijei: Na spisku su državnici, ali i njihove supruge, glumci, pevači...

Glavni američki tužilac Pam Bondi saopštila je da su objavljeni svi dosijei bivšeg finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i da je u tim dokumentima navedeno više od 300 imena poznatih ličnosti.

Bondi tvrdi da nijedan zapis nije zadržan "zbog sramote, povrede reputacije ili političke osetljivosti", preneo je Fox news.

Ona je u pismu, datiranim na subotu, objavila da su svi Epstajnovi dosijei objavljeni u skladu sa Zakonom o transparentnosti dokumenata.

Fox news je dobio pismo upućeno predsedniku Pravosudnog odbora Senata Čaku Grasliju, republikancu iz Ajove, kongresmenu Diku Darbinu, demokrati iz Ilinoisa, predsedniku Pravosudnog odbora Predstavničkog doma Džimu Džordanu, republikancu iz Ohaja, i kongresmenu Džejmiju Raskinu, demokrati iz Merilenda.

Pismo sadrži spisak od više od 300 imena poznatih ličnosti, uključujući i američkog predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Baraka Obamu i bivšu prvu damu Mišel Obamu, britanskog princa Harija, osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, glumca Vudija Alena, vlasnika Fejsbuka Marka Zakerberga, pevača Kurta Kobejna i Brusa Springstina.

Pojedina od pomenutih imena imala su opsežan direktan kontakt putem elektronsle pošte sa Epstinom ili njegovom saradnicom Gislejn Maksvel, dok su druga pomenuta u delu dokumenta (uključujući pisanje u štampi) koji na prvi pogled nije povezan sa pitanjima Epstina i Maksvel, navodi se u pismu.

U dokumentu je naveden širok spektar materijala, uključujući informacije o organizacijama i mrežama za koje se tvrdi da su povezane sa Epstinovom trgovinom ljudima i finansijskim operacijama u korporativnim, neprofitnim, akademskim i vladinim sferama, kao i interne imejlove, dopise i beleške sa sastanaka Ministarstva pravde o tome da li da se podigne optužnica, odbije ili nastavi istraga.

Dokumenti, takođe, obuhvataju zapise koji se odnose na potencijalno uništavanje ili prikrivanje relevantnog materijala i dokumentacije u vezi sa Epstinovim pritvaranjem i smrću, uključujući izveštaje o incidentima, razgovore sa svedocima i zapisnike medicinskog veštaka i o obdukciji.

Pojedinci čija su imena redigovana zbog osetljivosti nisu uključeni, navodi se u pismu i dodaje da je proces redigovanja bio opsežan, uključujući konsultacije sa žrtvama i njihovim advokatima.

Autor: S.M.