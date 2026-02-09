Vaspitačica (35) umrla 20 dana nakon porođaja: Dvoje dece ostalo bez mame, sumnja se da je ovo uzrok smrti

Vaspitačica Evantija Angelopulu (35) iz grčkog mesta Arti, iznenada je preminula 20 dana nakon što je rodila drugo dete.

Avantij, koja je rodom iz Patrasa, radila je u vrtiću, a u Artu se preselila kada se udala za svog supruga, poznatog pulmologa. U braku su dobili dvoje dece.

Pre nego što su mogli da proslave rođenje drugog deteta, u subotu uјutru je Evantiјi јe iznenada bilo loše i samo se onesvestila.

Odmah јe prevezena u bolnicu u Arti, gde je uprkos naporima lekara, nažalost preminula.

Prvobitne informaciјe ukazuјu na to da јe doživela srčani zastoј, međutim, očekuјe se da će tačni uzroci biti utvrđeni nakon obdukcije koja bi trebalo da se obavi danas.

Svi raniji nalazi ukazivali su na to da je Evantija bila u odličnom zdravstvenom stanju i da se nakon rođenja deteta iz bolnice vratila kući bez ikakvih problema.

Njena sahrana i pogreb će se održati u Arti, a tačno vreme biće naknadno objavljeno.

Autor: S.M.