Pismo porodice Epstajnove žrtve protiv Gislejn Maksvel predstavljeno u Kongresu: Ona je bila čudovište!

Saslušanje saučesnice pokojnog američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, Gislejn Maksvel, održano je danas iza zatvorenih vrata u Kongresu SAD, a tokom rasprave u zapisnik je uvedeno pismo porodice Virdžinije Đufre, glavnih tužitelja protiv bivšeg britanskog princa Endrjua, u kojem se ističe da je Maksvel imala glavnu ulogu u sistemu zlostavljanja kao i da je bila "Đepeto", a Epstajn "Pinokio".

Ranije danas, Maksvel se pozvala na prava iz Petog amandmana Ustava Sjedinjenih Američkih Država i odbila da odgovara na pitanja Nadzornog odbora Predstavničkog doma tokom davanja iskaza putem video-linka.

Pismo su uputili brat i snaja Virdžinije Đufre, Skaj i Amanda Roberts, koji su se direktno obratili Maksvelovoj, navodeći da je ona bila "centralni i svesni akter sistema izgrađenog da pronalazi decu, izoluje ih, manipuliše njima i izlaže ih zlostavljanju", prenosi Sky News.

U pismu se citiraju i reči same Virdžinije Đufre, koja je Maksvel opisala kao "čudovište", navodeći da je često bila "okrutnija i surovija od Epstajna".

"Epstajn je bio Pinokio, a ona Đepeto. Ona je bila ta koja je vukla konce", navodi se u pismu.

Porodica Đufre tvrdi i da poslednji objavljeni dokumenti iz slučaja Džefrija Epstajna ukazuju na "značajne nedoslednosti" između iskaza Maksvelove i njenog ranijeg svedočenja pod zakletvom.

"Gislejn, zaslužuješ da ostatak života provedeš u zatvorskoj ćeliji, zauvek zatvorena, kao što si i svoje žrtve držala zarobljenima", navodi se u pismu u delu za koji se tvrdi da predstavlja poslednju želju Virdžinije Đufre.

Virdžinija Đufre je 2015. godine podnela građansku tužbu za klevetu protiv Maksvel, bivše Epstajnove partnerke i dugogodišnje saradnice, a spor je rešen nagodbom dve godine kasnije.

Maksvel je 2021. godine proglašena krivom zbog uloge u seksualnom zlostavljanju maloletnica koje je sprovodio Epstajn i osuđena je na 20 godina zatvora.

Bivši britanski princ Endrju je 2022. godine postigao finansijsku nagodbu sa Đufre, nakon što je ona tvrdila da ju je Epstajn podvodio i da je sa njim imala seksualni odnos kada je imala 17 godina.

Bivši vojvoda od Jorka negirao je sve optužbe povezane sa Epstajnom, tvrdeći da nikada nije upoznao Virdžiniju Đufre, koja je izvršila samoubistvo u aprilu prošle godine.

Autor: D.Bošković