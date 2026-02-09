AKTUELNO

Pismo Epstajnove žrtve protiv Gislejn Maksvel predstavljeno u Kongresu: 'Ona je vukla sve konce, bila je čudovište'

Gislejn Maksvel saslušana u Kongresu SAD dok porodica Virdžinije Đufre ističe njenu ključnu ulogu u kontroverznom slučaju Epstajn.

U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država danas je održano saslušanje Gislejn Maksvel, dugogodišnje saradnice i partnerke pokojnog američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna. Saslušanje je održano iza zatvorenih vrata, a u zapisnik je uključeno pismo porodice Virdžinije Đufre, glavne tužiteljke protiv bivšeg britanskog princa Endrjua, u kojem se ističe da je Maksvel igrala ključnu ulogu u sistemu zlostavljanja. Pismo opisuje Maksvel kao "Đepeto", dok je Epstajn označen kao "Pinokio".

Maksvel se pozvala na Peti amandman

Tokom saslušanja, Maksvel je iskoristila prava iz Petog amandmana Ustava SAD i odbila da odgovara na pitanja članova Nadzornog odbora Predstavničkog doma, dajući iskaz putem video-linka.


Pismo koje su uputili brat i snaja Virdžinije Đufre, Skaj Roberts i Amanda Roberts, direktno se obraća Maksvelovoj, naglašavajući njenu centralnu ulogu u sistemu koji je "pronalazio decu, izolovao ih, manipulisao njima i izlagao ih zlostavljanju", prenosi Sky News.

Virdžinija Đufre opisuje Maksvel

U pismu su citirane i reči same Virdžinije Đufre, koja je Maksvel opisala kao "čudovište", dodajući da je često bila "okrutnija i surovija od Epstajna".

"Epstajn je bio Pinokio, a ona Đepeto. Ona je bila ta koja je vukla konce," navodi se u pismu.

Porodica Đufre takođe ističe da najnoviji dokumenti iz slučaja Džefrija Epstajna ukazuju na "značajne nedoslednosti" između Maksvelovih tvrdnji tokom današnjeg saslušanja i njenog ranijeg svedočenja pod zakletvom.

"Gislejn, zaslužuješ da ostatak života provedeš u zatvorskoj ćeliji, zauvek zatvorena, kao što si i svoje žrtve držala zarobljenima," navodi se u pismu, predstavljajući navodnu poslednju želju Virdžinije Đufre.

Sudski sporovi i presude

Virdžinija Đufre je još 2015. podnela građansku tužbu protiv Maksvel zbog klevete, a spor je rešen nagodbom dve godine kasnije. Gislejn Maksvel je 2021. proglašena krivom za učešće u seksualnom zlostavljanju maloletnica u organizaciji Džefrija Epstajna, zbog čega je osuđena na 20 godina zatvora.

Podsetimo, bivši britanski princ Endrju postigao je, 2022. godine, finansijsku nagodbu sa Đufre, nakon optužbi da ga je Epstajn u tinejdžerskim godinama podvodio i da je imala seksualni odnos sa njim kada je imala 17 godina. Princ Endrju je negirao sve optužbe i tvrdio da nikada nije upoznao Virdžiniju Đufre, koja je, prema izveštajima, izvršila samoubistvo u aprilu prošle godine.

