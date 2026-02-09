AKTUELNO

'1000 posto bankrot' Mask kaže da samo jedna stvar može da spase američku ekonomiju

Sjedinjene Američke Države se nalaze na ivici finansijskog sloma ako ne dođe do masovne primene veštačke inteligencije i robotike. To je poruka koju je Ilon Mask ponovo uputio u javnosti, bez ublažavanja tona i bez alternative u svojoj prognozi.

Prema njegovim rečima, trenutni rast javnog duga vodi ka neizbežnom bankrotu. Jedini način da se taj scenario izbegne jeste dramatično povećanje produktivnosti kroz nove tehnologije.

U nedavnom podkast intervjuu Mask je rekao da će Amerika "1000% završiti u bankrotu" ukoliko se ne obezbedi dovoljno vremena za širenje AI sistema i robota. Kako navodi, nijedna fiskalna ili politička mera sama po sebi ne može da stabilizuje javne finansije.


Ideja je da veštačka inteligencija i automatizacija omoguće rast ekonomske aktivnosti brže od rasta duga. Bez tog tehnološkog zamajca, upozorava Mask, kolaps bi mogao da nastupi pre nego što promene uopšte daju efekat.

Zašto je Mask insistirao na rezovima u državnoj potrošnji
Tokom razgovora, Mask je govorio i o svojoj ulozi na čelu američkog Odeljenja za efikasnost vlade, poznatog kao DOGE. Na pitanje zašto je forsirao smanjenje budžetskih rashoda, odgovorio je da je to bilo nužno zbog rasipanja i sistemskih zloupotreba u državnom aparatu.

On je naveo da američki javni dug trenutno iznosi oko 38,5 biliona dolara. Godišnji troškovi kamata već su premašili vojni budžet, ali i izdvajanja za pojedine ključne socijalne programe.


Dug, deflacija i novi ekonomski rizici

Mask već duže vreme upozorava da bi široka primena AI-a i robotike mogla da dovede do eksplozije proizvodnje dobara i usluga, ali i do snažne deflacije. U tom scenariju, dug bi postao lakši za servisiranje, ali bi se otvorila nova makroekonomska pitanja.

Uprkos tome, Mask smatra da alternativa ne postoji. Bez tehnološkog skoka, tvrdi on, fiskalna putanja SAD-a ostaje neodrživa.

Na opasnost američkog duga ranije je upozoravao i Rej Dalio, osnivač kompanije Bridgewater. Dalio smatra da SAD ulaze u "dužničku spiralu", u kojoj se nova zaduženja koriste za otplatu kamata.

Za razliku od Maska, Dalio ne očekuje formalni bankrot. Njegova procena je da će se problem rešavati štampanjem novca, što vodi ka slabljenju dolara.


Dolar već gubi vrednost

Pad kupovne moći američke valute već je merljiv. Prema podacima Federalne rezerve Mineapolisa, 100 dolara u 2025. godini vredi koliko svega 12,06 dolara iz 1970. godine.

Mask je ranije upozorio da bi, ukoliko se rast duga nastavi istim tempom, dolar na kraju mogao da postane bezvredan. U njegovoj viziji, jedina realna brana tom scenariju su veštačka inteligencija i roboti.

