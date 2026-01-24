'ZANIMLJIVI RAZGOVORI SU U TOKU' Tramp: Imaćemo suverenitet nad delovima zemlje na Grenlandu gde se nalaze naše baze

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države dobiti suverenitet nad delovima zemlje na Grenlandu gde se nalaze američke baze i da će to podrazumevati vlasništvo nad tim područjima.

"Da. Imaćemo sve što želimo. Imamo neke zanimljive razgovore u toku", rekao je Tramp u intervjuu za Njujork post u Ovalonom kabinetu.

Tramp je mesecima vršio pritisak na Dansku da preda ceo Grenland, koji je danska autonomna teritorija, navodeći da za njega nije prihvatljivo "ništa manje od vlasništva".

Njegova želja za preuzimanjem Grenlanda dominirala je većim delom njegovog učešća na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom gradu Davos ove nedelje, a nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, Tramp je objavio da postoji "okvir" za sporazum o Grenlandu.

Jedan od predloga o kojima se raspravljalo ne bi podrazumevao potpuno američko vlasništvo na Grenlandu, već bi dozvolio američki "suverenitet" nad vojnim bazama na ostrvu, poput svemirske baze Pitufik, potvrdio je izvor za Njujork post.

