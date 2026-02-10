Razbijena jeziva pedofilska mreža: Dečaci primoravani na nezaštićene odnose sa osobama koje imaju HIV!

Senegalska policija saopštila je da je uhapsila 14 osoba i razbila pedofilsku mrežu koja je delovala između te zemlje i Francuske, prenosi BBC.

Uhapšeni, koji su svi senegalski državljani, bili su deo "transnacionalne kriminalne grupe" koja je, prema policijskom saopštenju, bila aktivna još od 2017. godine.

Navodi se da se grupa tereti za "organizovanu pedofiliju, podvođenje, silovanje maloletnika mlađih od 15 godina, sodomiju i namerno prenošenje HIV/AIDS-a". Navodno su više puta primoravali dečake da imaju "nezaštićene seksualne odnose" sa muškarcima koji su uglavnom bili HIV-pozitivni, a sve su snimali.

Za četvoricu osumnjičenih se tvrdi da su delovali "po instrukcijama" jednog Francuza koji je uhapšen u Francuskoj u aprilu 2025. godine, "u zamenu za novčane transfere". Četrnaest optuženih izvedeno je pred sudiju u petak, nakon pretresa u nekoliko kvartova u Dakaru i u gradu Kaolak, koji se nalazi oko 200 km jugoistočno od prestonice.

U policijskom saopštenju objavljenom u nedelju navodi se da su koordinisane racije sprovedene u domovima različitih osumnjičenih, pri čemu su zaplenjeni predmeti za koje se veruje da su povezani sa navodnim krivičnim delima.

"DIC (Odeljenje za kriminalističke istrage) je sproveo veliku operaciju, razbivši transnacionalnu organizovanu kriminalnu grupu čiji su članovi uglavnom bazirani između Francuske i Senegala", navela je policija.

Dodaje se da je operacija sprovedena uz saradnju Senegala i Francuske, uz učešće delegacije francuskih policijskih službenika u misiji.

Policija je obećala da će nastaviti da traga i razbija ovakve kriminalne mreže, te je objavila besplatan telefonski broj na koji građani mogu prijaviti sve relevantne informacije.

