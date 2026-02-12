OBJAVLJENA SLIKA UBICE IZ ŠKOLE, SA PUŠKOM U RUCI SEDI PORED DETETA I SMEJE SE! Džesi bio dobro poznat policiji, vratili pištolj koji su mu oduzeli (FOTO)

Objavljena slika ubice iz škole u Kanadi, Džesi van Rutselar usmrtio šestoro dece i nastavnika, a u porodičnoj kući ubio majku Dženifer Streng i mlađeg polubrata

Transrodni osamnaestogodišnjak koji je napustio srednju školu ubio je svoju majku i polubrata pre nego što je usmrtio još šestoro dece i nastavnika u školi u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija.

Njegove fotografije koje je ranije objavila njegova porodica sada su prvi put objavljene javnosti - uključujući i jednu na kojoj se vidi nasmejani tinejdžer kako drži pušku.

Džesi van Rutselar, bivši učenik koji je juče izveo masakr u srednjoj školi u Tambler Ridžu, vidi se sa ozbiljnim izrazom lica na nekoliko fotografija koje je njegova baka objavila na Fejsbuku povodom njegovog 14. rođendana.

- Srećan 14. rođendan našem unuku Džesiju!! Volimo te zauvek!! - piše u objavi iz avgusta 2021. godine.

Na drugoj uznemirujućoj fotografiji Van Rutselar pozira sa puškom i smeje se dok sedi na kauču pored mlađeg deteta.

Napad započeo u porodičnoj kući

Van Rutselar je započeo napad u kući u tom zabačenom mestu na zapadu Kanade, a zatim je nastavio svoj krvavi pohod u srednjoj školi, gde vlasti kažu da je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

Zamenik komesara Kraljevske kanadske konjičke policije Dvajn Makdonald rekao je da je Van Rutselar "rođen kao biološki muškarac... koji je pre oko šest godina započeo tranziciju u žensku osobu i identifikovao se kao žena".

Van Rutselar je od ranije bio poznat policiji.

- Policija je nekoliko puta tokom prethodnih godina posećivala porodični dom zbog zabrinutosti za njegovo mentalno zdravlje - rekao je Makdonald.

Pištolj je takođe ranije zaplenjen iz njegove kuće, ali je zakoniti vlasnik, čije ime Makdonald nije naveo, uložio žalbu i dobio pištolj natrag.

U školi su pronađeni puška i prepravljeni pištolj, ali nije bilo jasno da li je to isto oružje koje je ranije zaplenjeno.

Prvo upozorenje na "ženu u haljini"

U prvom upozorenju o naoružanom osobi koje su vlasti izdale napadač je opisan kao "žena u haljini".

Šest osoba je pronađeno mrtvo u školi, dok su tela njegove majke, koju je CTV News identifikovao kao 39-godišnju Dženifer Streng, i njegovog 11-godišnjeg polubrata pronađena unutar kuće.

Van Rutselar je prethodno u medijima identifikovan kao Džesi Streng, po prezimenu njegove majke koja se očigledno preudala.

Oko 25 osoba je ranjeno u haotičnoj pucnjavi.

Užasnuti učenici i nastavnici su se zabarikadirali u učionicama i tamo proveli više od dva sata pre nego što su izvedeni iz škole.

Autor: S.M.