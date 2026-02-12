Epstajn tražio osoblju da postave skrivene kamere u kući: Isplivali najnoviji detalji slučaja koji je šokirao svet

Epstajn je tražio od osoblja da postavi skrivene video-kamere u njegovoj kući na Floridi, pokazuje razmena imejlova.

Sky News je pronašao prepisku imejlova iz 2014. godine koja pokazuje da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn zatražio od jednog člana osoblja da postavi skrivene video-kamere u njegovoj kući u Palm Biču na Floridi.

Pomoćnik je rekao Epstajnu da planira da ih sakrije u kutije sa maramicama u kući.

Imejlovi su među milionima dokumenata koje je prošlog meseca objavilo Ministarstvo pravde SAD.

U imejlu od 5. februara 2014. godine, Epstajn je poručio saradniku: "Hajde da nabavimo tri skrivene kamere sa detekcijom pokreta, koje snimaju, hvala."

Pet sati kasnije dobio je odgovor: "Džefri, već sam kupio dve kamere sa senzorom pokreta u ‘Spy Store’ prodavnici u Fort Loderdejlu juče. Sinoć sam ih napunio i upravo pokušavam da shvatim kako rade… Sada ih ugrađujem u kutije za Klinex maramice."

Mnogi pregledani videi izgledaju kao da su snimljeni u Epstajnovoj kancelariji u njegovoj kući na Floridi.

Na jednom snimku se vidi muškarac koji izgleda kao Epstajn, kako razgovara sa ženama u toj prostoriji. Drugi prikazuje ženu kako kleči pored njega.

Sky News ne može da potvrdi kada su snimci sa kancelarijskih kamera nastali.

Iz policijskih dokumenata znamo da su žrtve strahovale da su bile tajno snimane.

Autor: Marija Radić