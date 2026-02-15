'DŽEFRI POLUDI KAD NEKO TO RADI' Otkrivena tajna prepiska Borisa Nikolića sa pedofilom: Iskoristili devojku da dođu do NAJMOĆNIJE braće na svetu

Džefri Epstajn i Hrvat Boris Nikolić, njegov dugogodišnji saradnik, pronašli su devojku Kimbalu Masku sa kojom se zabavljao pola godine.

Ne samo da se milijarderIlon Mask spominje u dosijeima osuđenog američkog prestupnika i finansijera Džefrija Epstajna, nego se sada saznalo da je i brat tvorca "Iksa" Kimbal Mask upleten u celu priču.

Naime, Epstajn i Hrvat Boris Nikolić, njegov dugogodišnji saradnik, pronašli su devojku mlađem Masku sa kojom se zabavljao pola godine, otkriveno je u nedavno objavljenim dokumentima američkog Ministarstva pravde.

Uoči prvog sastanka Maska i žene (njeno ime namerno nije objavljeno radi zaštite privatnosti), Epstajn i Nikolić, koji je svojevremeno bio savetnik Bila Gejtsa, organizovali su susret tako što su je pozvali na Maskovu rođendansku zabavu. Tada je, piše "Gardijan", Nikolić rekao Epstajnu: "Molim te, pripremi (ženu)".

Poruke Epstajna, Maska i Borisa Nikolića

- Džefri i Borise, mnogo vam hvala što ste me povezali sa (ženom). Verujem da ste obojica imali udela - napisao je Kimbal Mask 7. oktobra 2012. posle ručka u Epstajnovom stanu na Menhetnu, uz emotikon koji se smeši na kraju poruke.

Ubrzo je stigao i odgovor Nikolića.

- Kimbele, samo da znaš, bolje ti je da budeš fin prema ženi. Džefri poludi kada neko loše postupa sa njegovim prijateljicama. Zato budi jako fin prema njoj - napisao je Nikolić.

Kimbel je napisao da je primio k znanju i da je "veoma zadovoljan vremenom koje je proveo sa njom".

U nedeljama koje su usledile, Mask i žena su izgleda počeli da provode više vremena zajedno. Ne samo da su Kimbalu našli devojku, već je i ona tokom zabavljanja tražila od Epstajna savete o vezi. Ništa u mejlovima ne sugeriše da je Mask, koji je član upravnog odbora kompanije "Tesla" bio svestan njenog tajnog dopisivanja sa osuđenim pedofilom.

Kimbel i žena su bili zajedno mesecima, sve do 2013, dok joj nije poslao poruku u kojoj je zahtevao da malo uspore i da se vrate na "opušteniji odnos".

- Znam koliko se sviđamo jedno drugom. Ali jednostavno je nemoguće da sada imam pravu vezu. Da li bi ti odgovaralo da se vratimo korak unazad? Viđali bismo se vikendom kad uklopimo i fokusirali bismo se na zabavne stvari - napisao je Mask 26. aprila 2013.

Zavet ćutanja i jedna objava na Iksu

Žena je, preko svog advokata, izjavila da ju je Epstajn zarobio i zlostavljao, dok je bila u njegovom krugu, međutim britanski list nije uspeo da stupi u kontakt ni sa njom ili njenim advokatom, kao ni sa Nikolićem, koji je bio imenovan kao zamenski izvršilac testamenta iako, prema sopstvenom priznanju, nije pristao na to. Mask je umesto odgovora na "Gardijanova" pitanja, odlučio da se ovim povodom oglasi na društvenoj mreži svog brata.

- Ova objava se odnosi na Epstajnove fajlove i to što se moje ime nalazi u njima. Počeo sam da se zabavljam 2012. sa ženom koja je imala 30 godina. Upoznao sam je preko prijatelja. Nije nas upoznao Epstajn. Moj jedini susret sa tim demonom bio je u njegovoj kancelariji u Njujorku tokom dana. Više ga nikada nisam sreo i nikada nisam otišao na njegovo ostrvo. Razlog zašto ima toliko mejlova od mene je taj što je bio pretplaćen na bilten kojim sam slao hiljadama ljudi svakih nekoliko nedelja - napisao je Kimbel Mask.

Devojka kao mamac za približavanje braći Mask

Međutim, iz Epstajnovih dosijea objavljenih 30. januara, da se zaključiti da je odnos Kimbala i Epstajna bio više prijateljski i znatno složeniji nego što Mask tvrdi. Poruke iz dosijea se poklapaju sa periodom kada je seksualni prestupnik pokušavao da se približi Kimbalu i njegovom starijem bratu Ilonu Maksu, sada najbogatijem čoveku na svetu, pozivajući ih na svoje privatno ostrvo na Karibima, ali i koristeći lične veze.

"Biznis insajder" je 2020. objavio tekst u kojem su dva anonimna izvora tvrdila da je Epstajn spojio Kimbala Maska sa ženom. Takođe se navodi da je izlazio sa njom i da je ona živela u stanu koji je bio u vlasništvu Epstajnovog brata. Odnos Maska i žene je delovao iskreno, izvestio je medij, ali su izvori tvrdili da je Epstajn zapravo koristio tu ženu kao mamac da stupi u kontakt sa braćom Mask.

Mejlovi pokrivaju period nakon razvoda Kimbala od prve supruge, a u njima se vidi da je 2013. pisao Nikoliću da je "slobodan". Kimbal je razmenio mnogo mejlova sa Epstajnom i Nikolićem krajem 2012. i početkom 2013, a u porukama se takođe vidi da je zvao finansijera na svoju rođendansku zabavu i lansiranje "Spejs Eksa". Šta više, hvalio se da će njih trojica usladiti kostime za Noć veštica.

Ostaje nejasno kada je Kimbal upoznao Epstajna, ali je poznato da je u septembru pozvao osramoćenog finansijera na svoj 40. rođendan u hotelu "Four Seasons" u Njujorku i razgovarao sa Nikolićem o planovima za zabavu. Međutim, iz prepiske se vidi da finansijer ipak nije došao na rođendansku zabavu.

Ko je Kimbal Mask

Mlađi Mask, iako manje uspešan i poznat u poređenju sa svojim bratom koji je izvršni direktor "Tesle" i "Spejs Iksa", ima nekoliko moćnih pozicija:

Bio je član odbora "Spejs Eksa" od osnivanja 2022, a više puta je profitirao od prodaje 1,4 miliona akcija "Tesle"

Direktor je kompanije za dronove i suosnivač lanca restorana "Kitčen"

Osnivač neprofitne organizacije posvećene edukaciji o hrani "Big Grin"

Bio je član odbora godišnjeg festivala "Burning Man" u pustinji Nevade

Epstajn, koji je 2008. na Floridi priznao krivicu za podvođenje maloletnica radi prostitucije i podsticanje na prostituciju, dugo je koristio žene i društvene događaje da bi uspostavio veze sa nekim od najmoćnijih ljudi na svetu.

Umro je 2019. godine nakon što se suočio sa saveznim optužbama za trgovinu maloletnicima i od tada je predmet neprekidnih spekulacija, teorija zavere i istraga o njegovim aktivnostima.

Ilon Mask se oglasio dan nakon objavljivanja novog seta Epstajnovih fajlova navodeći da je imao veoma ograničenu komunikaciju sa osuđenim pedofilom i da je odbio višestruke pozive da poseti njegovo ostrvo ili da putuje njegovim avionom.

- Svestan sam da deo moje prepiske sa Epstajnom može pogrešno da se protumači. Nijedna osoba se nije snažnije od mene zalagala za objavu Epstajnovih dokumenata i drago mi je da se to konačno dogodilo - naveo je Mask na Iksu.

Autor: A.A.