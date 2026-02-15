VANZEMALJCI POSTOJE, ALI... Internet bruji o izjavi Baraka Obame

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama u šali je danas izjavio da "vanzemaljci postoje", ali je odbacio teorije zavere da se kriju u vojnoj bazi Oblast 51 u američkoj saveznoj državi Nevadi, dok istovremeno prema poslednjim istraživanjima gotovo polovina građana SAD veruje da savezna vlada skriva dokaze o neidentifikovanim letećim objektima.

U razgovoru sa podkastetom i jutrjuberom Brajanom Tajlerom Kenom, koji je imao formu brzih pitanja i odgovora, Obama je na pitanje da li vanzemaljci postoje odgovorio potvrdno.

"Stvarni su, ali ih nisam video. Nisu u Oblasti 51. Nema pozdemnog objekta, osim ako ne postoji ogromna zavera koja je to sakrila od predsednika Sjedinjenih Država", rekao je Obama kroz smeh.

Na pitanje šta je prvo što je želeo da razjasni po stupanju na dužnost predsednika SAD, Obama je uz osmeh odgovorio da je želeo da sazna gde su vanzemaljci.

Tema postojanja vanzemaljskog života ponovo je dospela u fokus javnosti nakon nedavnih saslušanja u američkom Kongresu o neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), poznatijim kao NLO.

Kako piše američki "Hill", tokom 2024. godine održana su i saslušanja povodom izveštaja uzbunjivača o navodnim tajnim programima vezanim za NLO.

Prema istraživanju javnog mnjenja iz 2025. godine, gotovo polovina Amerikanaca veruje da savezna vlada skriva dokaze o neidentifikovanim letećim objektima.

Američko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se većina prijavljenih NLO pojava može objasniti kao avioni, baloni, dronovi ili meteorološke pojave.

Izjava Baraka Obame o postojanju vanzemaljaca brzo je postala viralna na društvenim mrežama i mnoge je šokirala.

Autor: S.M.