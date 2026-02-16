Rubio priznao, Iran je pretvrd orah: Neće nam biti lako sa njima, njih ne zanima geopolitika

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će postizanje sporazuma u nuklearnim pregovorima sa Teheranom biti teško, jer se iransko rukovodstvo, kako je naveo, pri donošenju odluka vodi teološkim, a ne geopolitičkim razlozima.

- Mislim da ovde postoji prilika da se diplomatskim putem postigne sporazum koji će se baviti pitanjima koja nas zabrinjavaju. Bićemo veoma otvoreni za to. Ali ne želim ni da preterujem - rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti, prenosi Rojters.

On je potvrdio da će američka strana nastaviti pregovore o zaustavljanju iranskog nuklearnog programa, uprkos tome što, prema njegovim rečima, Teheran nerado pristaje na kompromise.

Rubio je podsetio da je predsednik SAD Donald Tramp spreman da pregovara sa bilo kim.

- To je bilo očigledno tokom protekle godine i neće biti drugačije ni kada je reč o rešavanju iranskog pitanja - rekao je on.

Na kraju je ocenio da je postizanje dogovora sa Iranom posebno zahtevno.

- Bilo je veoma teško za bilo koga da postigne pravi dogovor sa Iranom, jer imamo posla sa radikalnim šiitskim sveštenicima koji donose teološke, a ne geopolitičke odluke - zaključio je Rubio.

Autor: Iva Besarabić