Ogromna RUPA nastala nakon urušavanja TLA: Snimak koji ledi krv u žilama, poljoprivrednici u STRAHU

Ogromna rupa nastala usled urušavanja tla u indonežanskoj pokrajini Aceh proširila se na oko tri hektara, ugrožavajući poljoprivredne površine i stanovništvo. Lokalni organi vlasti saopštili su da je zabeleženo i više odrona izazvanih pomeranjem zemljišta.

Snimci sa terena prikazuju veliki krater koji preseca obrađena polja, dok poljoprivrednici upozoravaju da se njegove ivice i dalje obrušavaju, čak i u periodima bez padavina.

- Iskreno se nadamo da će nam vlada obezbediti nadoknadu za gubitke ili dodeliti novo zemljište, jer je sve naše uništeno i više ne možemo ništa da sadimo. Neizvesno je da li ćemo sledeće godine uopšte moći bilo šta da uzgajamo - izjavila je jedna meštanka za Reuters.

Poljoprivrednik Suprapto upozorio je da se tlo neprestano pomera: „Bez obzira na to da li pada kiša, odroni se nastavljaju. Tlo nema čvrstu stenovitu podlogu, a urušavanje ponekad prati tutnjava nalik zemljotresu. Juče je razmak iznosio oko 15 metara, a sada je svega 10 do 11 metara.“ On je pozvao nadležne organe na hitnu reakciju, ističući da od tog područja zavisi egzistencija stotina poljoprivrednih radnika.

CONCERNING: A massive sinkhole continues to expand relentlessly, having already swallowed 18 rai of land, and is now approaching the community—just 400 meters away in Pondok Balik, Ketol, Central Aceh, Indonesia 🇮🇩 (Fabruary 16) pic.twitter.com/nvdPsK7ZPY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 16. фебруар 2026.



Lokalne vlasti navode da problemi sa tlom na tom području traju već godinama, ali da su se naglo pogoršali posle velikih poplava krajem 2025. godine.

- Još tokom zemljotresa 2013. godine došlo je do pokretanja klizišta, a nakon 26. novembra 2025. njegovo pomeranje se dodatno ubrzalo - izjavio je načelnik Haili Jog. On je dodao da su podaci o šteti na zasadima kafe, čilija i drugih kultura prosleđeni centralnim vlastima, te da se očekuju smernice za pružanje pomoći.



Geolozi objašnjavaju da podlogu na tom području čine vulkanski tuf i pesak, koji lako upijaju podzemne vode, čime se slabe padine i povećava rizik od iznenadnih urušavanja. Stručnjaci upozoravaju da formacija ima karakteristike ponikve i da bi krater mogao nastaviti da se širi ukoliko se ne uspostavi kontrola nad tokovima vode.

Autor: D.Bošković