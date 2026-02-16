Ogromna RUPA nastala nakon urušavanja TLA: Snimak koji ledi krv u žilama, poljoprivrednici u STRAHU

AKTUELNO

Ogromna rupa nastala usled urušavanja tla u indonežanskoj pokrajini Aceh proširila se na oko tri hektara, ugrožavajući poljoprivredne površine i stanovništvo. Lokalni organi vlasti saopštili su da je zabeleženo i više odrona izazvanih pomeranjem zemljišta.

Snimci sa terena prikazuju veliki krater koji preseca obrađena polja, dok poljoprivrednici upozoravaju da se njegove ivice i dalje obrušavaju, čak i u periodima bez padavina.

- Iskreno se nadamo da će nam vlada obezbediti nadoknadu za gubitke ili dodeliti novo zemljište, jer je sve naše uništeno i više ne možemo ništa da sadimo. Neizvesno je da li ćemo sledeće godine uopšte moći bilo šta da uzgajamo - izjavila je jedna meštanka za Reuters.

Poljoprivrednik Suprapto upozorio je da se tlo neprestano pomera: „Bez obzira na to da li pada kiša, odroni se nastavljaju. Tlo nema čvrstu stenovitu podlogu, a urušavanje ponekad prati tutnjava nalik zemljotresu. Juče je razmak iznosio oko 15 metara, a sada je svega 10 do 11 metara.“ On je pozvao nadležne organe na hitnu reakciju, ističući da od tog područja zavisi egzistencija stotina poljoprivrednih radnika.


Lokalne vlasti navode da problemi sa tlom na tom području traju već godinama, ali da su se naglo pogoršali posle velikih poplava krajem 2025. godine.

- Još tokom zemljotresa 2013. godine došlo je do pokretanja klizišta, a nakon 26. novembra 2025. njegovo pomeranje se dodatno ubrzalo - izjavio je načelnik Haili Jog. On je dodao da su podaci o šteti na zasadima kafe, čilija i drugih kultura prosleđeni centralnim vlastima, te da se očekuju smernice za pružanje pomoći.


Geolozi objašnjavaju da podlogu na tom području čine vulkanski tuf i pesak, koji lako upijaju podzemne vode, čime se slabe padine i povećava rizik od iznenadnih urušavanja. Stručnjaci upozoravaju da formacija ima karakteristike ponikve i da bi krater mogao nastaviti da se širi ukoliko se ne uspostavi kontrola nad tokovima vode.

