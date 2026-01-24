AKTUELNO

UZNEMIRUJUĆE! Horor usred bela dana! Američki agenti bez milosti upucali čoveka - Snimak ledi krv u žilama (VIDEO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Ethan Swope (FRE) ||

U Mineapolisu je danas došlo do pucnjave u kojoj su učestvovali pripadnici američke Carinske i granične zaštite (CBP), potvrdili su lokalni izvori i američki mediji.

Incident se dogodio u ulici Nicolet Avenju, gde su se federalni agenti nalazili na terenu. Prema navodima svedoka, agenti su oborili muškarca na zemlju, nakon čega je jedan od pripadnika CBP izvukao vatreno oružje i ispalio više hitaca iz neposredne blizine.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo pucnjavi, kao ni o identitetu ranjenog muškarca i njegovom zdravstvenom stanju. Na licu mesta nalaze se agenti FBI i ekipe hitne pomoći.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

Svedoci su naveli da su se, nakon pucnjave, federalni agenti udaljili niz ulicu, pri čemu su, kako tvrde, snimali okupljene građane. Nadležni organi još se nisu zvanično oglasili o okolnostima incidenta.

Istraga je u toku, a očekuje se da federalne vlasti u narednim satima objave više detalja.

