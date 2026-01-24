UZNEMIRUJUĆE! Horor usred bela dana! Američki agenti bez milosti upucali čoveka - Snimak ledi krv u žilama (VIDEO)

U Mineapolisu je danas došlo do pucnjave u kojoj su učestvovali pripadnici američke Carinske i granične zaštite (CBP), potvrdili su lokalni izvori i američki mediji.

Incident se dogodio u ulici Nicolet Avenju, gde su se federalni agenti nalazili na terenu. Prema navodima svedoka, agenti su oborili muškarca na zemlju, nakon čega je jedan od pripadnika CBP izvukao vatreno oružje i ispalio više hitaca iz neposredne blizine.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo pucnjavi, kao ni o identitetu ranjenog muškarca i njegovom zdravstvenom stanju. Na licu mesta nalaze se agenti FBI i ekipe hitne pomoći.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

BREAKING - A man has been shot and killed by Border Patrol in Minneapolis after preliminary reports suggest he attempted to pull a weapon on agents while they were detaining him. pic.twitter.com/0izfIQhfzP — Right Angle News Network (@Rightanglenews) 24. јануар 2026.

Svedoci su naveli da su se, nakon pucnjave, federalni agenti udaljili niz ulicu, pri čemu su, kako tvrde, snimali okupljene građane. Nadležni organi još se nisu zvanično oglasili o okolnostima incidenta.

Istraga je u toku, a očekuje se da federalne vlasti u narednim satima objave više detalja.

