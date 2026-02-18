AKTUELNO

Svet

Stravičan lančani sudar u Koloradu: Poginule četiri osobe, 29 povređeno

Izvor: Pink,rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jerilee Bennett ||

Četiri osobe poginule su danas u lančanom sudaru na međudržavnom putu u američkoj saveznoj državi Kolorado, u kome je učestvovalo više od 30 vozila među kojima je bilo i šest poluprikolica, nakon što je vetar podigao prašinu i otežao vidljivost vozačima, saopštila je policija Kolorada.

U saopštenju se navodi da je zemlja koju su podigli jaki vetrovi izazvala "zatamnjenje" u vreme lančanog sudara na međudržavnom putu 25, južno od grada Pueblo, oko 10.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Zbog prašine vozači su u vreme lančanog sudara imali "slabu ili nikakvu vidljivost", a policija je saopštila da je 29 ljudi prevezeno u bolnicu, ali da stepen njihovih povreda nije poznat.

Policajka Šeri Mendez je rekla da se uzrok sudara još istražuje, da se nedostatak vidljivosti smatra jednim od faktora sudara, ali da i drugi mogu biti uključeni.

Istočnu polovinu Kolorada danas su pogodili jaki vetrovi, koji su, u kombinaciji sa toplim vremenom i veoma suvim uslovima, povećali i rizik od šumskih požara i izazvali kašnjenja letova na aerodromu u Denveru.

pročitajte još

Zatvorenik u Londonu pobegao drugi put za nedelju dana: Policija moli građane za pomoć (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Kolorado

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#Tragedija

#lančani sudar

POVEZANE VESTI

Svet

Dve osobe poginule, 26 povređeno: Stravičan sudar kod Tokija, učestvovalo više od 50 vozila (VIDEO)

Hronika

LANČANI SUDAR U ŽELEZNIČKOM TUNELU Sudarilo se 6 automobila, stvara se velika gužva

Svet

Objavljen SNIMAK STRAVIČNOG RUŠENJA AVIONA U MIČIGENU: Poginule tri osobe (VIDEO)

Hronika

TEŽAK LANČANI SUDAR U NOVOM SADU - Dvoje dece povređeno, u nesreći učestvovala 4 vozila

Svet

PUCNJAVA U POZNATOM RESTORANU: Tri osobe POGINULE, pet ranjeno - Policija veruje da je bilo više napadača

Svet

Izgubio kontrolu nad autom i uleteo u grupu ljudi: Nesreća na Floridi, četiri osobe poginule, 11 povređeno