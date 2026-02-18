'SADA SMO U POSEBNOM PERIODU, SA NOVIM SANKCIJAMA' Putin: Nećemo prihvatiti ništa slično

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas, tokom sastanka sa kubanskim ministrom spoljnih poslova Brunom Rodrigezom Pariljom u Kremlju, da se odnosi dve zemlje, generalno, razvijaju u pozitivnom smeru, kao i da su nove američke sankcije neprihvatljive.

- Što se tiče bilateralnih odnosa, oni se, generalno, razvijaju u pozitivnom pravcu. Uveren sam da će danas biti prilika da detaljno razgovaramo o svim ovim pitanjima - kazao je Putin, prenose RIA Novosti.

Putin je kazao da Rusija smatra nove američke sancije, koje se odnose na blokadu snabdevanja Kube naftom, neprihvatljivim.

- Sada smo u posebnom periodu, sa novim sankcijama. Znate kako se osećamo povodom ovoga. Nećemo prihvatiti ništa slično. Stav našeg Ministarstva spoljnih poslova je otvoren, jasan i nedvosmislen - naglasio je Putin.

Bruno Rodrigez Parilja je kazao da je Kuba zahvalna ruskom rukovodstvu na solidarnosti, u uslovima pooštravanja energetske blokade ostrva od strane Sjedinjenih Američkih Država.

- Želeo bih da izrazim posebnu zahvalnost za rusku solidarnost koju ste izrazili vi (Putin) i ruska vlada, i ministar spoljnih poslova u vezi sa pooštravanjem blokade Kube i energetskom opsadom koja uzrokuje patnju našem narodu i stvara veoma teške uslove za našu ekonomiju - rekao je Rodrigez tokom sastanka sa Putinom.

Kubanski ministar spoljnih poslova prethodno je danas, u odvojenim sastancima, razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom i zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedovom.

Autor: D.Bošković