OSAM SKIJAŠA PRONAĐENO MRTVO: Jedan se još uvek vodi kao nestao u lavini u Kaliforniji

Foto: Pixabay.com

Osam skijaša pronađeno je mrtvo, a jedan se još uvek vodi kao nestao nakon lavine u blizini jezera Taho u Kaliforniji, saopštila je danas šerif okruga Nevada Šenan Mun na konferenciji za novinare.

Ekipe za potragu i spasavanje poslate su u područje Kasl Pika u Sijera Nevadi nakon poziva 911 u utorak popodne u kojem je javljeno da je lavina zatrpala 15 skijaša, a šestoro njih je pronađeno živo, navala je Mun.

To je najsmrtonosnija lavina u SAD od 1981. godine, kada je 11 penjača poginulo na planini Rejnir u Vašingtonu, prenosi AP.

Zvaničnici su naveli da su se ekipe suočile sa opasnim uslovima u sredu u potrazi za devet skijaša u zabačenim područjima koji se i dalje vode kao nestali dan nakon lavine u planinama blizu jezera Taho.

Šest drugih je pronađeno živo i oni su spaseni. Grupa je bila na trodnevnom pohodu u Sijera Nevadi u severnoj Kaliforniji u utorak ujutru kada se lavina dogodila dok je ogromna zimska oluja harala zapadnom obalom.

Dvoje od onih koji su spaseni nakon nekoliko sati potrage prebačeni su u bolnicu na lečenje, rekla je Ešli Kvadros, portparolka kancelarije šerifa okruga Nevada.


Jak sneg i pretnja od dodatnih lavina usporili su napore spasavanja u planinama blizu Kasl Pika, severozapadno od jezera Taho.

