Četiri nove erupcije zabeležene su na vulkanu Semeru u Indoneziji

Četiri nove erupcije vulkana Semeru zabeležene su tokom poslednjih nekoliko časova u provinciji Istočna Java, saopštio je indonežanski Centar za vulkanologiju i geološke katastrofe.

Prema podacima, pepeo je dostigao visinu od 800 metara iznad kratera vulkana, odnosno 4.476 metara nadmorske visine. Oblak pepela se brzo širi u severoistočnom pravcu, objavila je novinska agencija Antara.

Centar za vulkanologiju i geološke katastrofe pozvao je stanovnike regiona i turiste da budu oprezni i da ostanu u radijusu od pet do 13 kilometara od kratera zbog rizika da vulkan izbaci vrelu lavu ili užareno kamenje.

Semeru je četvrti najviši vulkan u Indoneziji (3.676 m nadmorske visine) i najviši vrh na ostrvu Java. Jedna od najvećih erupcija vulkana Semeru desila se u decembru 2021. godine, kada je najmanje 51 osoba poginula a obližnja sela su bila prekrivena pepelom.

Najveći arhipelag na svetu, indonežanski arhipelag, obuhvata 18.000 ostrva i nalazi se na takozvanom Pacifičkom vatrenom prstenu, što region čini sklonim intenzivnoj seizmičkoj aktivnosti.

U Indoneziji ima više od 500 vulkana, od kojih je približno 130 aktivno.

