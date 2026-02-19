'Napustite Iran, odmah' Donald Tusk se dramatičnim upozorenjem obratio narodu Poljske

Premijer Poljske Donald Tusk uputio se poziv državljanima te zemlje da u roku od odmah napuste Iran.

"Molim vas da odmah napustite Iran i ni u kom slučaju ne putujete u ovu zemlju. Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je veoma realna", rekao je Donald Tusk, dok je sa ministrom odbrane Poljske obilazio poligon Vojnog instituta za tehničko naoružanje u Zjelonki.

Podsetimo, spekuliše se da bi američke snage mogle da napadnu Iran tokom predstojećeg vikenda. Predsednik SAD Donald Tramp još nije odobrio vojnu akciju protiv Irana, ali su Sjedinjene Države poslednjih nedelja pojačale svoje vojno prisustvo u regionu. Sada tamo koncentrišu još veću vatrenu moć.

Poslednjih nedelja američka vojska je pojačala snage u blizini Irana, u onome što je Tramp nazvao "armadom".

Tramp sada odlučuje da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana već ovog vikenda, rekli su zvaničnici. Ali, za razliku od prošlog juna, kada su se Sjedinjene Države pridružile Izraelu u napadu na nuklearna postrojenja u Iranu, njegovi ciljevi su manje jasni.

Autor: Marija Radić