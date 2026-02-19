MAKRON DŽOGIRAO U INDIJI: Predsednik Francuske Makron poranio i trčao u pratnji obezbeđenja (VIDEO)

Francuski predsednik Emanuel Makron privukao je veliku pažnju javnosti u utorak ujutru kada je istrčao na ulice Mumbaja i džogirao u pratnji svog obezbeđenja uoči ključnog susreta sa premijerom Indije Narendrom Modijem.

Makron je mahao prolaznicima dok je u utorak džogirao sa svojim timom u Mumbaju, gradu sa preko 12,5 miliona stanovnika.

Francuski predsednik nosio je pilotske naočare za sunce, tamnoplavu majicu i tamne šorceve, a u jednom trenutku se okrenuo i trčao unazad dok je ćaskao sa svojom isključivo muškom pratnjom duž šetališta Marine Drive u gradu.

Neki koji su se pridružili predsedniku delovali su manje pripremljeno od drugih, uključujući jednog muškarca koji je trčao iza Makrona u odelu, sa sve kravatom.

Makron boravi u Indiji u trodnevnoj poseti radi razgovora o saradnji Indije i Francuske u oblasti odbrane i tehnologije. Na stolu je i potencijalni višemilijardni ugovor o borbenim avionima, a francuski zvaničnici izražavaju uverenje da bi ugovor za 114 aviona "Dassault Rafale" mogao da bude finalizovan.

Narendra Modi, premijer Indije, izjavio je u utorak da je "u današnjem turbulentnom svetu ovo partnerstvo za globalnu stabilnost". Makron je rekao da "izuzetno ubrzanje" odnosa sa Indijom dolazi kao odgovor na "promenjeni međunarodni poredak".

Obojica lidera su se ranije na društvenim mrežama oslovljavali kao "dragi prijatelju". Makron je učestvovao na samitu o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju.

Poseta dolazi u trenutku kada Indija nastoji da se udalji od zavisnosti od Rusije i poveća trgovinsku saradnju sa Sjedinjenim Državama i Francuskom, dok se istovremeno štiti od pretnji iz Kine i Pakistana.

Autor: Jovana Nerić