SRUŠIO SE VOJNI AVION U IRANU: Ima mrtvih

Dvosedni trenažni i laki borbeni avion iranskog vazduhoplovstva srušio se u četvrtak u zapadnom Iranu, pri čemu je poginuo jedan od njegova dva pilota, javila je državna televizija IRIB.
Avion se srušio tokom noćne trenažne misije u planinskoj provinciji Hamedan, rekao je izvor.
Jedan od pilota je nepovređen, javila je državna televizija, dodajući da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.
Do nesreće je došlo dok rastu tenzije na Bliskom istoku i strah od američkog napada na Iran.
Autor: Iva Besarabić