SRUŠIO SE VOJNI AVION U IRANU: Ima mrtvih

Dvosedni trenažni i laki borbeni avion iranskog vazduhoplovstva srušio se u četvrtak u zapadnom Iranu, pri čemu je poginuo jedan od njegova dva pilota, javila je državna televizija IRIB.

Avion se srušio tokom noćne trenažne misije u planinskoj provinciji Hamedan, rekao je izvor.

Jedan od pilota je nepovređen, javila je državna televizija, dodajući da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Do nesreće je došlo dok rastu tenzije na Bliskom istoku i strah od američkog napada na Iran.

🚨 BREAKING: Islamic Republic fighter jet crashes during training



Iranian Air Force’s F-4 Phantom aircraft went down near Hamadan. One pilot killed. pic.twitter.com/mCkzm32Ly3 — Tousi TV (@TousiTVOfficial) 19. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić