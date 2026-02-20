AKTUELNO

AMERIKA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE! Presretnuti ruski lovci i strateški bombarderi - Napeto na nebu iznad Aljaske

Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi, Tanjug AP/Evgeniy Maloletka, Tanjug AP/Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via AP, Pixabay.com

Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD) saopštila je u četvrtak da je otkrila i pratila više ruskih vojnih aviona koji su delovali u zoni identifikacije protivvazdušne odbrane (ADIZ) u blizini Aljaske.

Prema saopštenju američko-kanadske odbrambene organizacije, NORAD je detektovao i pratio dva ruska bombardera "tupoljev" Tu-95, dva lovca "suhoj" Su-35 i jedan avion za rano upozoravanje "berijev" A-50 koji su delovali u ADIZ zoni Aljaske.

NORAD je naveo da je odgovorio podizanjem dva aviona F-16 "fajting falkon", dva F-35 "lajtning II", jednog "boing" E-3 "sentri" i četiri "boing" KC-135 "stratotanker" kako bi presreli, pozitivno identifikovali i pratili ruske letelice.

Ruski vojni avioni ostali su u međunarodnom vazdušnom prostoru i nisu ušli u suvereni vazdušni prostor Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, navodi se u saopštenju. Letelice su praćene sve dok nisu napustile ADIZ zonu Aljaske.

Autor: Iva Besarabić

