SLUČAJ ENDRU TRESE KRALJEVSTVO: Pretresi vile bivšeg princa i za vikend, biće pregledane i kamere na aerodromima

Pretresi bivšeg doma Endrua Mountbaten-Vindzora u Berkširu nastavljeni su i danas, a trajaće i nastupajućeg vikenda, potvrdila je policija na ostrvu koje već drugi dan potresa afera vezana za srednjeg sina pokojne kraljice Elizabete Druge.

Bivši princ uhapšen je juče rano ujutru, a potom je uveče pušten iz policijskog pritvora, posle više od 11 sati nakon hapšenja pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja. Bivši princ je bio jedan od najbližih saradnika pokojnog miljardera pedofila Džefrija Epstajna.

Metropolitenska policija upravo je objavila saopštenje o svojim istragama u vezi sa navodima iz dokumenata iz Epstajnovih dosijea.

U saopštenju policija navodi:

"Nakon dodatnog objavljivanja miliona sudskih dokumenata koji se odnose na Džefrija Rpstajna od strane Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, upoznati smo sa sugestijama da su londonski aerodromi možda korišćeni za omogućavanje trgovine ljudima i seksualne eksploatacije", navodi policija i dodaje:

"Procenjujemo ove informacije i aktivno tražimo dodatne detalje od partnerskih organa za sprovođenje zakona, uključujući i one u Sjedinjenim Državama. Odvojeno od toga, Metropolitenska policija identifikuje i kontaktira bivše i sadašnje službenike koji su možda blisko sarađivali, u okviru zaštitne službe, sa Endruaom Mauntbatenom Vindzorom. Od njih je zatraženo da pažljivo razmotre da li je bilo šta što su videli ili čuli tokom tog perioda službe relevantno za naše tekuće provere i da podele sve informacije koje bi nam mogle pomoći".

Metropolitanskoj policiji nisu podnete nove krivične optužbe za seksualne prestupe za koje se tvrdi da su se dogodili u nadležnosti policije.

Novi razvoj događaja je nezavisan od istraga ili procena koje sprovode druge policijske snage Velike Britanije, dodaje se u saopštenju.

Istraga policije doline Temze je u toku nakon što je Endru Mauntbaten-Vindzor juče uhapšen od strane policije zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Ranije ove nedelje, tri druge policijske jedinice - policija Zapadnog Midlendsa, policija Bedfordšira i policija Eseksa, saopštile su da pregledaju materijale koji se odnose na privatne letove do i od aerodroma u Birmingemu, aerodroma London Luton i aerodroma Stansted, a koji su objavljeni u dosijeima Epstajna.

Endru je ranije negirao sve optužbe za nezakonito postupanje u vezi sa Epstajnom.

Autor: Marija Radić