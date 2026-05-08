Slučaj napada na bivšeg princa pred sudom: Endru pristao da svedoči

Bivši britanski princ Endru Mauntbaten Vindzor, mlađi brat britanskog kralja Čarlsa III, svedočiće u julu pred sudom u Engleskoj na suđenju muškarcu koji je optužen za preteće i uvredljivo ponašanje prema bivšem princu, saopštio je sud u Londonu.

Suđenje je zakazano za 29. jul, a očekuje se da će Endru svedočiti, pri čemu je tužilaštvo zatražilo da to učini putem video veze.

Optuženi Aleks Dženkins (39) negirao je pred sudom u Vestminsteru optužbe za preteće ponašanje sa namerom izazivanja straha od nasilja prema Endruu, preneo je Reuters.

Britanska policija je prethodno saopštila da je reagovala na prijavu o muškarcu koji se ponašao zastrašujuće u selu u Norfolku, u blizini kraljevskog imanja Sandringem, gde Mauntbaten Vindzor trenutno živi.

Sud je Dženkinsu odobrio odbranu sa slobode uz zabranu kontakta sa Mauntbaten Vindzorom, ulaska u Norfolk i pristupa kraljevskim rezidencijama, uključujući Sandringem, Balmoral, Bakingemsku palatu, Hajgrouv i zamak Vindzor.

Dženkins je negirao i drugu optužbu za preteće i uvredljivo ponašanje prema drugom muškarcu, dok je priznao krivicu za odbijanje da policiji da uzorak krvi nakon hapšenja.

Za obe optužbe za pretnje predviđena je maksimalna kazna od šest meseci zatvora.

Endru Mauntbaten Vindzor preselio se u Sandringem nakon što je u februaru napustio rezidenciju u Vindzoru, posle novih navoda o njegovim vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

On je ranije negirao bilo kakvu nezakonitu aktivnost i izjavio da žali zbog prijateljstva sa Epstajnom.

pročitajte još Pucano na tri osobe iz puške ispred sinagoge: Drama u Torontu

Autor: Marija Radić