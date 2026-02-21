SKANDAL! Nova stravična optužba protiv bivšeg princa Endrua!

Bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor optužen je da je posmatrao kako Gislejn Maksvel, koja je osuđena za trgovinu ljudima, muči devojčicu staru između šest i osam godina elektrošokerima, navedeno je u izveštaju Federalnog istražnog biroa (FBI), objavio je britanski "Miror".

Prema navodima iz izveštaja, događaji su se navodno odigrali sredinom 1990-ih u Frogmor Kotidžu u Vindzoru u Berkširu.

U izveštajima se navodi kako je Endru navodno gledao kako Maksvel vezuje devojčicu za sto i "muči je elektrošokerma".

Smatra se da su se ove optužbe pojavile u Epstinovim dosijeima, a izveštaj FBI-ja iz jula 2020. godine detaljno opisuje navode o zlostavljanju.

Navodi, takođe, sugerišu da su i drugi muškarci posmatrali mučenje zajedno sa Endruom.

U izveštaju FBI navedeno je da je devojčica živela sa ocem u Sariju u vreme napada i da su je noću drogirali i vozili na "žurke".

"Odvođena sam u kuću koju sam kasnije prepoznala kao Frogmor Kotidž kada je njeno renoviranje bilo u vestima 2018. godine. Tamo me je Gislejn Maksvel vezala za sto i mučila elektrošokerima, a okružili su je muškarci koji su me posmatrali. Sećam se da sam videla lice princa Endrua. Pokušala sam da se iskradem. Maksvel me je uhvatila i tukla me čekinjastim krajem metle. Takođe mi je pretila, govoreći da 'zaslužujem da umrem' i udarila me je metlom u lice, slomivši mi nos", navedeno je u izveštaju FBI.

Endru Mauntbaten-Vindzor negira sve optužbe i svaku nezakonitu radnju.

Policija okruga Sari navela je da do sada nije pronašla dokaze koji bi potvrdili da su navodi prijavljeni lokalnim vlastima.



"Sve izveštaje o zlostavljanju dece i seksualnom zlostavljanju shvatamo ozbiljno i podstičemo sve koji imaju relevantne informacije da ih prijave", saopštila je policija Sarija.

Oni su dodali da će sarađivati sa američkim vlastima ukoliko se pojave dodatni podaci koji mogu da podrže istragu.

Portparol bivšeg princa je rekao da činjenica da se njegovo ime pojavljuje u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina ne znači da je počinio bilo kakvu nezakonitu radnju.

Bivši princ Endru je kontaktiran za komentar u vezi sa ovim optužbama.

Autor: D.Bošković