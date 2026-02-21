AKTUELNO

Svet

Putin održao sednicu Saveta bezbednosti Rusije: Na dnevnom redu je bila samo jedna tema

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Mikhail Metzel, Sputnik ||

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti, javlja Sputnjik.

Na sastanku su učestvovali i šef ruske delegacije na nedavnim pregovorima sa Ukrajinom i SAD u Ženevi Vladimir Medinski i načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov koji su podneli izveštaj o razgovorima.

"Želeo bih da Medinskom dam reč, a potom i kolegi iz Ministarstva odbrane, kako bi podneli izveštaj, ali i da se stalni članovi Saveta bezbednosti upoznaju sa rezultatima iz prve ruke", rekao je Putin.

Trilateralni pregovori održani su 17. i 18. februara u Švajcarskoj. Rusku delegaciju je predvodio Medinski.


On je za razgovore rekao da su bili teški ali delotvorni i najavio uskoro novi susret.

Autor: D.Bošković

#Rusija

#SAVET VEZBEDNOSTI

#dnevni red

#putin

#sednica

POVEZANE VESTI

Svet

Putin održao sednicu Saveta bezbednosti: Medinski podneo izveštaj o pregovorima

Region

Rusija traži vanrednu sednicu Saveta bezbednosti zbog BiH

Svet

Putin komentarisao Trampov plan za Ukrajinu: Evo šta je rekao

Svet

PUTIN ODRŽAO HITAN SASTANAK U KURSKU! Gerasimov mu saopštio najnovije podatke: Plan Ukrajine je propao

Svet

Hitan sastanak u Moskvi zbog Trampa! Sazvan Savet bezbednosti Ruske Federacije, Putin izneo zahtev u vezi s Ukrajinom, EVO ŠTA TRAŽI

Svet

NOVO NAORUŽANJE ZA NOVE RATOVE? Putin najavljuje dugoročni vojni program