Putin održao sednicu Saveta bezbednosti Rusije: Na dnevnom redu je bila samo jedna tema

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti, javlja Sputnjik.

Na sastanku su učestvovali i šef ruske delegacije na nedavnim pregovorima sa Ukrajinom i SAD u Ženevi Vladimir Medinski i načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov koji su podneli izveštaj o razgovorima.

"Želeo bih da Medinskom dam reč, a potom i kolegi iz Ministarstva odbrane, kako bi podneli izveštaj, ali i da se stalni članovi Saveta bezbednosti upoznaju sa rezultatima iz prve ruke", rekao je Putin.

Trilateralni pregovori održani su 17. i 18. februara u Švajcarskoj. Rusku delegaciju je predvodio Medinski.



On je za razgovore rekao da su bili teški ali delotvorni i najavio uskoro novi susret.

Autor: D.Bošković