Tramp potpisao ukaz o uvođenju novih carina od 10 odsto na globalnom nivou

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je potpisao ukaz o uvođenju carina od 10 odsto na globalnom nivou, uprkos tome što je prethodno američki Vrhovni sud poništio široki spektar carina koje je on uveo prošle godine za veliki broj zemalja.

"Velika mi je čast što sam upravo potpisao, u Ovalnom kabinetu, globalne carine od 10 odsto za sve zemlje, koje će stupiti na snagu gotovo odmah", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Odvojeno, Tramp je sudijama Vrhovnog suda koje su glasale za ukidanje carina poručio da treba da se stide.

"Oni članovi Vrhovnog suda koji su glasali protiv našeg veoma prihvatljivog i ispravnog načina određivanja carina trebalo bi da se stide. Njihova odluka je bila smešna, ali sada počinje proces prilagođavanja i učinićemo sve što je moguće da prikupimo još više novca nego što smo primali ranije", napisao je Tramp.

Nakon što je Vrhovni sud poništio carine koje je Tramp uveo prošle godine, on je na konferenciji za novinare u Beloj kući najavio da će potpisati naredbu o uvođenju globalnih carine od 10 odsto prema članu 122, koji dozvoljava američkom predsedniku da privremeno uvede "privremenu doplatu na uvoz" do 15 odsto ako utvrdi da postoje "veliki i ozbiljni" deficiti platnog bilansa, kako bi se sprečila "neposredna" i "značajna" deprecijacija američkog dolara na deviznim tržištima.

Najavio je i da će pokrenuti nekoliko istraga po članu 301 i druge postupke radi, kako je naveo, zaštite Sjedinjene Američke Države od nefer trgovinskih praksi drugih zemalja i kompanija.

Naveo je da presuda Vrhovnog suda "dodatno učvršćuje predsednička ovlašćenja u regulisanju trgovine i uvođenju carina.

"Vrhovni sud nije srušio carine kao takve, nego samo određenu primenu carina na temelju zakona IEEPA", rekao je Tramp i naglasio je da ta odluka, prema njegovu mišljenju, potvrđuje mogućnost da se kroz taj zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji, koji je iskoristio za uvođenje recipročnih tarifa širom sveta, blokira, uvede embargo, ograniči ili na druge načine uslovi trgovanje stranih država sa SAD.

Sudije Vrhovnog suda koje su glasale za poništavanje širokog spektra globalnih carina nazvao je "nelojalnim".

"Oni su veoma nepatriotski nastrojeni i nelojalni našem ustavu. Moje je mišljenje da su na sud uticali strani interesi i politički pokret koji je daleko manji nego što bi ljudi ikada pomislili", ocenio je Tramp.

