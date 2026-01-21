KAKAV PREOKRET U DAVOSU! Tramp odustao od uvođenja CARINE zemljama Evropske unije

Američki predsednik Donald Tramp održao je danas govor na Svetskom ekonomskom forumu u kome je naveo da planira uvođenje dodatnih 10 odsto carina za osam evropskih zemalja, uključujući Dansku, međutim došlo je do preokreta.

Naime, Donald Tramp je na platformi Truth Social objavio da ipak odustaje od planiranih carina.

„Na osnovu tog razumevanja, više neću uvoditi carine koje su bile planirane da stupe na snagu 1. februara“, naveo je Tramp.

Planirano je bilo uvođenje dodatnih 10 odsto carina za osam evropskih zemalja, uključujući Dansku.

"Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom i, zapravo, celom Arktičkom regijom. Ovo rešenje, ako se realizuje, biće izvanredno za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a.

Na osnovu ovog razumevanja, neću uvoditi carine koje su bile planirane da stupe na snagu 1. februara.

Dodatni razgovori se vode u vezi sa „Zlatnom kupolom“ u kontekstu Grenlanda. Dalje informacije biće objavljene kako pregovori budu napredovali. Potpredsednik JD Vance, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i drugi, po potrebi, biće odgovorni za pregovore — i direktno će izveštavati mene.

Hvala vam na pažnji u vezi ovog pitanja! Donald Tramp"

Autor: Iva Besarabić