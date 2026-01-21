AKTUELNO

Svet

TRAMP NASTAVIO DA ŠOKIRA: Kažu da sam diktator. Nekad vam treba diktator

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Američki predsednik Donald Tramp danas se, nakon dugog i neuobičajenog govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, kratko obratio i na prijemu za poslovne lidere, gde je komentarisao reagovanja na svoj nastup.

“Imali smo dobar govor. Dobili smo odlične kritike. Ne mogu da verujem da smo dobili dobre kritike za taj govor. Obično govore da 'on je užasan tip diktatora'. Ali ponekad vam treba diktator. Ali u ovom slučaju to nisu rekli. I sada je sve stvar zdravog razuma", rekao je Tramp i nastavio:

"Sve se zasniva na zdravom razumu, znate. Nije ni konzervativno ni liberalno ni bilo šta drugo. Uglavnom je, recimo, 95 odsto zdrav razum”, rekao je on.

Ranije tokom dana Tramp je na glavnoj pozornici z Davosu održao govor u kojem je govorio o Grenlandu, NATO, carinama, Evropi, migracijama, ratu u Ukrajini i energetici.

Tramp jeporučio da želi "hitne pregovore" o Grenlandu, ali je tvrdio da neće koristiti silu, kritikovao je Evropu zbog imigracione politike i rasta javne potrošnje, branio carine kao alat američkog ekonomskog rasta i rekao da istovremeno razgovara s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o mogućem mirovnom dogovoru.

U govoru se takođe više puta obrušio na politiku čiste energije, koju je nazvao "Zelenom novom prevarom", te je tvrdio da su Sjedinjene Države pod njegovim vođstvom doživele "ekonomsko čudo".

Autor: Iva Besarabić

