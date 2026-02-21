U Francuskoj pojačane mere bezbednosti: Strah od sukoba ultradesničara i ultralevičara, Makron reagovao

Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je da će sledeće nedelje održati sastanak sa članovima vlade posvećen "grupama za nasilnu akciju", nakon smrti mladog nacionalističkog aktiviste Kantena Deranka.

Makron je, tokom posete Pariskom sajmu poljoprivrede, pozvao "sve da ostanu mirni" uoči današnjeg marša u Lionu organizovanog u znak odavanja pošte Deranku, koji je preminuo nakon napada za koji se navodi da su ga počinili krajnje levičarski militanti, preneo je "Figaro".

"Ovo je trenutak razmišljanja i poštovanja prema našem mladom sunarodniku koji je ubijen", rekao je francuski lider, ističući da bi sastanak trebalo "u potpunosti da razmotri grupe za nasilnu akciju koje su aktivne i imaju veze sa političkim strankama bilo koje vrste".

On je naglasio da u Francuskoj "nikakvo nasilje nije legitimno" i poručio je da "nema mesta za milicije, odakle god da dolaze".

Makron je dodao da samo državne institucije imaju pravo da deluju radi zaštite republikanskog poretka.

Predviđeno je da marš u Lionu, koji je zakazan za danas popodne, sa početkom od 15 časova, bude održan uz pojačane mere bezbednosti.

Stotine ultradesničarskih aktivista iz cele Francuske ostaće u Lionu večeras, pa policija strahuje da bi moglo doći do sukoba sa ultralevičarima.

U pismu kadrovima krajnje desničarske partije Nacionalno okupljanje, predsednik te stranke Žordan Bardela je preporučio uzdržavanje od prisustva skupovima u znak odavanja pošte Deranku.

Odavanje pošte Kantenu Deranku se danas održava i u Renu, gde situacija postaje napeta, pri čemu su se antifašistički aktivisti okupili na ulici, odmah pored mesta gde je organizovano odavanje pošte, prenosi BFM.

Snage bezbednosti stoje naspram tih aktivista, koji drže transparent sa natpisom "Ovde se ne oplakuju nacisti".

Pod istragom o ubistvu Deranka je sedmorica muškaraca, među kojima su dvojica saradnika poslanika levičarske partije Nepokorena Francuska (LFI) Rafaela Arnoa, podseća BFM.

Kanten Derank je preminuo u subotu, 14. februara, dva dana nakon što je pretučen u Lionu.

