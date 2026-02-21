Petoro migranata POGINULO u brodolomu kod Krita, najmanje 20 NESTALIH

Najmanje petoro migranata poginulo je u brodolomu koji se dogodio rano jutros u oblasti Kala Limeni na ostrvu Krit, dok se za najmanje 20 osoba i dalje traga, preneo je list "Katimerini".

Prema navodima lista, nesreća se dogodila u trenutku kada se jedan od dva komercijalna broda, upućena na poziv Grčkog centra za potrage i spasavanje, približio drvenom čamcu sa migrantima.

Tokom pokušaja putnika da se popnu uz merdevine spuštene sa broda, plovilo se prevrnulo.

Trgovački brod je uspeo da izvuče 20 osoba živih, dok su plovila Obalske straže i agencije Fronteks prvobitno pronašla tri tela.

Naknadno su izvučena još dva beživotna tela.

Prema svedočenju preživelih, na čamcu se nalazilo oko 50 ljudi, što znači da se za najmanje 20 osoba i dalje traga.

U operaciji potrage i spasavanja učestvuju brodovi Obalske straže, komercijalna plovila, helikopteri i avioni Ratnog vazduhoplovstva, dok se fregata koja je patrolirala južno od Gavdosa takođe uputila ka mestu nesreće.

Grčka obalska straža saopštila je da je iz vazduha uočen još jedan čamac sa oko 40 migranata u istom području, zbog čega je pokrenuta i druga operacija spasavanja.

Autor: Iva Besarabić