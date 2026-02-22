U Moskvi se dešava nešto što nije viđeno od 1966. godine

Snežni nanosi u Moskvi danas su skoro dvostruko veći od normalnog nivoa, dostigavši visinu od 70 centimetara, čime je oboren rekord iz 1966. godine.

"Kao rezultat snežnih padavina u proteklih 24 sata, snežni nanosi nastavljaju da se povećavaju. Na referentnoj meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi, visina snega je 1,8 puta veća od klimatske norme i trenutno iznosi 70 centimetara, dok je norma za 21. februar 38 centimetara“, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos.

Meteorolozi su napomenuli da je ovim oboren rekord iz 1966. godine, kada je dubina snega na današnji dan bila 64 centimetra.

„U centru Moskve, u Balčugu, visina snega trenutno je 78 centimetara, a u Tušinu 73 centimetra. U Moskovskoj oblasti, najveći snežni nanosi su u Kolomni – 81 centimetar, Kaširi – 83 centimetra i Čerusti – 84 centimetra“, rekao je Tiškovec.

Autor: D.Bošković