Cena zlata dostigla novi rekord, sa više od 5.000 dolara po unci

Cene zlata danas su porasle na više od 5.000 dolara (4.215 evra) po unci, čime je postignut novi rekord.

Cena zlata je time nastavila istorijski rast tokom kojeg je cena tog plemenitog metala porasla za više od 60 odsto u 2025. godini.

Porast cene zlata dolazi u trenutku kada su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i NATO oko Grenlanda doprinele porastu zabrinutosti zbog finansijske i geopolitičke neizvesnosti.

Zlato i drugi plemeniti metali smatraju se takozvanom sigurnom imovinom koju investitori kupuju u vremenima neizvesnosti.

Jedna od najvećih privlačnosti zlata je to što ga ima relativno malo, a prema podacima Svetskog saveta za zlato, do sada je iskopano samo oko 216.265 tona ovog metala, a većina zlata izvađena je iz zemlje tek od 1950. godine, kako se tehnologija rudarstva razvijala i otkrivala nova nalazišta.

Američki geološki zavod procenjuje da se iz podzemnih rezervi može iskopati još 64.000 tona zlata, iako se predviđa da će se snabdevanje ovim metalom stabilizovati u narednim godinama.

U petak je srebro prvi put premašilo 100 dolara po unci, koja iznosi 28,3 grama, čime je nastavljen porast njegove cene od skoro 150 odsto prošle godine.

Autor: Jovana Nerić