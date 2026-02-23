ŠOKANTAN IZVEŠTAJ! Epstajn sakrivao fotografije i snimke u tajna skladišta širom SAD

Pokojni milijarder pedofil Džefri Epstajn skrivao je fotografije i hard diskove sa snimcima od vlasti u više tajnih skladišnih jedinica širom zemlje, navodi se u najnovijem izveštaju.

Pedofil je iznajmljivao najmanje šest jedinica, većinom na Floridi, plaćajući hiljade dolara između 2003. i 2019. godine, prema istrazi koju je sproveo The Telegraph.

Ovi skladišni prostori ostali su neotkriveni za američke vlasti, što sugeriše da možda sadrže do sada neviđene dokaze o dugom nizu Epstajnovih užasnih zločina.

Britanski portal je pribavio fajlove i izveštaje o kreditnim karticama koji detaljno prikazuju Epstajnova tajna mesta za čuvanje računara, diskova, fotografija i dokumenata.

Sadržaj iz ovih skladišta mogli bi da daju odgovore na brojna pitanja, s obzirom na to da vlasti dugo sumnjaju da je Epstajn dobijao insajderske informacije o racijama u svojim nekretninama.

Majkl Rajter, bivši šef policije u Palm Biču, rekao je za NBC da je tokom racije 2005. godine mesto seksualnog prestupnika "već bilo očišćeno".

Epstajn je navodno angažovao detektive da premeste dokumente, fotografije i računare u jednu od više skladišnih jedinica.

Otkriveni izbodi kreditnih kartica sugerišu da je platio privatnoj detektivskoj agenciji "Riley Kiraly" ukupno 38.500 dolara samo od januara do maja 2010.

Sadržaj skladišta uključivao je računare sa njegovog privatnog ostrva Little Saint James, za koje su istražitelji navodno dobili instrukcije da ih premeste i obrišu podatke. Osoblje je razgovaralo o premeštanju računara i diskova sa privatnog ostrva u tajne trezore.

Imejlovi otkriveni u poslednjem objavljivanju dokumenata od strane Ministarstva pravde SAD pominju premeštanje sadržaja između Epstajna i njegovih saradnika.

U avgustu 2009. godine, predstavnik privatne detektivske agencije "Riley Kiraly" tražio je od Epstajna savet šta da se uradi sa sadržajem zaključanim u skladišnoj jedinici.

"Tokom vikenda sam saznao da advokat tužioca želi da mi vrati računare i papirologiju koju sam uzeo iz Džefove kuće pre naloga za pretres", pisalo je.

"Držao sam ih zaključane u skladištu i želeo bih da znam šta da radim sa njima. Pretpostavljam da više nisu potrebni u krivičnom postupku. Da li je moguće da vam dam ove predmete na pregled i čuvanje ili da ih dam Darenu Indiku (Epstajnovom advokatu) ili vratim Džefu itd.?".

Epstajn je 2009. godine poslao imejl agenciji "Riley Kiraly" pitajući za sliku neimenovane osobe.

"Hteo si da mi pošalješ kopiju redigovane slike“, rekao je Epstajn.

"Mislio sam da imam kopiju na računaru, ali je u skladištu sa svim ostalim. Izvadiću je sledeći put kada odem u skladište", navedeno je u odgovoru.

Skladišta su locirana samo nekoliko kilometara od njegove kuće u Sanšajn Stejtu, u blizini Palm Biča i Delrej Biča.

Epstajn je počeo da iznajmljuje jedan ormarić kod "Uncle Bob's" na Floridi 2003. godine, plaćajući 374,13 dolara mesečno do marta 2015. godine. Manje uplate su se nastavile do 2016.

Najmanje jedna jedinica na Floridi, koju je koristio između 2009. i 2011. godine, bila je dostupna korisnicima 24 sata dnevno i mogla je da skladišti vozila. Plaćanja su ukazivala na više jedinica na Floridi, koje je Epstajn zakupljivao tokom jedne decenije.

Epstajn je od agencije tražio i da u njegovo ime iznajmi jedinicu u Njujorku počev od 2010. godine za oko 500 dolara mesečno. Druga jedinica, samo pet minuta od njegove vile u Njujorku, uglavnom je sadržala nameštaj, opremu i računare.

Fotografije koje je osoblje napravilo 2012. godine iz jednog od skladišta pokazuju nameštaj i kartonske kutije zaglavljene u pretrpanoj jedinici.

Fajlovi su takođe sugerisali da je Epstajn bio zainteresovan za "tajnu jedinicu za skladištenje" u blizini svog ranča u Novom Meksiku. Epstajn je posedovao ukupno pet nekretnina u Sjedinjenim Državama i Francuskoj.

Nije jasno šta se desilo sa sadržajem svakog ovog skladišta nakon što je Epstajn izvršio samoubistvo 2019. godine. Na Floridi, vlasnici skladišta mogu da prodaju napuštene materijale na aukciji nakon 90 dana bez plaćanja.



Autor: Jovana Nerić