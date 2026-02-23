OTKRIVENO EPSTAJNOVO TAJNO SKLADIŠTE: Pojavile se i nove fotografije, evo šta je sve nađeno od materijala - Svet se sprema za novi šok!

Epstajnova tajna skladišta sadrže neistražene dokaze o njegovim zločinima. Pročitajte kako su otkriveni diskovi i dokumenti koji bacaju novo svetlo na njegovu prošlost.

Seksualni prestupnik, pedofil Džefri Epstajn sakrio je hard diskove, fotografije i dokumente u najmanje šest skladišnih jedinica širom SAD, većinom na Floridi, između 2003. i 2019. godine.

Jedinice su ostale neistražene od američkih vlasti, što sugeriše da su mogle sadržati dokaze koji do sada nisu viđeni u vezi sa brojnim zločinima Epstajna. Sadržaj je uključivao računare, CD diskove, dokumente i fotografije sa njegovih imanja, uključujući privatnu karipsku vilu na ostrvu Mali Sveti Džejms.

Angažovao privatnu detektivsku agenciju

Epstajn je angažovao privatnu detektivsku agenciju Rajli Kirali da prebaci i čuva tajne materijale. Nepokriveni izvodi iz kreditnih kartica pokazuju da je samo između januara i maja 2010. godine platio agenciji 38.500 dolara.

Njegovi zaposleni otvarali su skladišne jedinice u njegovo ime, premeštali fajlove i raspravljali o tome kako da računare i CD-ove sa privatnog ostrva premeste u tajna skladišta.

Većina njegovih nekretnina imala je sopstvena skladišta. Na Floridi su jedinice bile locirane nedaleko od njegove kuće u Sanšajn Stejt, blizu Palm Biča (gde je bila njegova luksuzna vila) i Delrej Biča.

Epstajn je počeo da iznajmljuje jedinicu u "Uncle Bob’s" 2003. godine, plaćajući 374,13 dolara mesečno, a manje uplate su se nastavile do 2016. Jedna jedinica bila je dostupna korisnicima 24 sata dnevno i mogla je da skladišti vozila.

Iznajmljivao objekat u Njujorku za 500 dolara mesečno

Epstajn je takođe tražio od agencije Rajli Kirali da iznajme jedinicu u Njujorku od 2010. godine po ceni od oko 500 dolara mesečno. Jedna jedinica u Njujorku, udaljena samo pet minuta od njegove kuće, sadržala je uglavnom nameštaj, opremu i računare.

Navodno je bio zainteresovan i za "tajnu skladišnu jedinicu“ u blizini ranča u Novom Meksiku. Fotografije iz 2012. godine pokazuju zagušene jedinice pune nameštaja i kutija.

Epstajn je više puta dopisivao sa saradnicima o sadržaju svojih skladišnih jedinica, pitajući šta da radi sa dokumentima i računarima koji su zaključani, i kako ih čuvati ili predati advokatima. Većina materijala bila je povezana sa njegovim pravnim problemima i racijama koje su se sprovodile na njegovim posedima.

Fotografije i dokumenti pokazuju da su mnoge nekretnine Epstajna imale dodatna skladišta, što postavlja pitanje zašto su mu bila potrebna dodatna mesta za skrivanje sadržaja.

Nakon njegovog samoubistva 2019. godine (iako je doktor sa obdukcije tvrdio da je Epstajn zadavljen), sudbina sadržaja skladišnih jedinica nije potpuno jasna, iako zakon na Floridi omogućava vlasnicima da prodaju napušteni sadržaj nakon 90 dana neplaćanja.

Autor: S.M.