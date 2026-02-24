DEVOJČICA (14) IZ ČISTA MIRA UBILA ŽENU NA GROBLJU: Nakon zločina izgovorila je samo jednu rečenicu

Telo 64-godišnja žene Andree S. pronađeno je u ponedeljak izbodeno na groblju Baumgartner u Beču. Zločin je bio bez ikakvog povoda, a penzionerka je bila slučajna žrtva. Osumnjičena za ubistvo je tek 14-godišnja devojčica sa psihičkim problemima iz stambene zajednice u blizini.

Devojčica je žrtvi zadala više od pet uboda nožem u glavu i vrat.

Tokom višesatnog ispitivanja maloletnica je navodno u načelu priznala delo – ali motiv? Nema ga. Prema rečima istražitelja, nije mogla da navede nikakav konkretan razlog. Posebno uznemirava to što je devojčica navodno odmah nakon zločina snimila kratki video ili fotografiju tela i poslala ga putem aplikacije na društvene mreže popularne među decom njenog uzrasta.

Osumnjičena je uhapšena u neposrednoj blizini mesta zločina. Prema rečima pogrebnika Artura Altbarta, koji je prvi pritekao u pomoć na licu mesta, devojčica je delovala potpuno bez emocija. Nije bilo suza, drhtanja ni kajanja. „Mirno je zatražila cigaretu – i meni se od toga sledila krv u žilama.“

Njeni staratelji su starateljstvo prepustili Službi za decu i omladinu. Portparolka Ingrid Pešman potvrdila je: „Majka je rekla da više ne može da se nosi s njom kod kuće.“ Devojčica je bila poznata po bekstvima, ali se smatralo da je zapravo "opasna" samo po samu sebe.

Na saslušanju je devojčica ponovo šokirala.

"Samo sam htela nekoga da ubijem", glasila je, prema navodima lista "Heute", suštinska izjava tokom potresnog ispitivanja tinejdžerke sa brojnim pirsinzima na licu i navodno potpuno praznim pogledom.

Autor: S.M.