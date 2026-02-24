AKTUELNO

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU Treslo se snagom 4,3 Rihtera

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres snage 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je danas 20.00 časova na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.99 i dužine 19.75.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.

#Albanija

#Zemljotres

#epicentar

#potres

POVEZANE VESTI

Svet

Treslo se u komšiluku: Zemljotres pogodio Albaniju

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Treslo se čuveno ostrvo, udar jačine 4,6 stepeni Rihtera!

Politika

Zemljotres pogodio Albaniju

Svet

TRESLO SE TLO: Snažan zemljotres pogodio Nepal

Region

JAK ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU Tlo se treslo jačinom 3,8 stepeni po Rihteru

Svet

TRESLO SE TLO: Veoma snažan zemljotres pogodio Aljasku