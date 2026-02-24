SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU Treslo se snagom 4,3 Rihtera

Zemljotres snage 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je danas 20.00 časova na području Albanije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.99 i dužine 19.75.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
#Earthquake (#tërmet) possibly felt 21 sec ago in #Albania. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) 24. фебруар 2026.
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/W8s9epysj4
Autor: S.M.