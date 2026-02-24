KO JE PLANIRAO ATENTAT NA PREDSEDNIKA SRBIJE? Isplivala su nova saznanja

Dvojica uhapšenih u Kraljevu sumnjiče se da su planirali atentat na predsednika i njegovu porodicu. Krivična prijava je podneta protiv D.R. (50) i M.R. (42) iz Kraljeva zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Prema informacijama koje prenosi Informer, obojica su ranije osuđivana.

Naime, prema nezvaničmnim informacijama, M.R. je osuđivan u Crnoj Gori za nošenje oružja za šta nije imao dozvolu, dok je u Francuskoj osuđivan zbog krađa.

- D.R. je osuđivan zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti - rekao je izvor upoznat sa slučajem. prenosi beogradski medij.

Određen pritvor

Ministarstvo unutrašnjih poslova juče je saopštilo da su D.R. i M.R. uhapšeni zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje. Njima je određen pritvor do 30 dana.

- Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede - navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Kraljevu, rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda, a po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, D.R. i M.R. je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Vučić: Planirali su da mi tuku, kolju dete

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je istakao da postoje snimci kao dokazni materijal.

- Planirali su da mi tuku, kolju dete - napomemuo je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu "avucic".

Na pitanje o hapšenju osumnjičenih za planiranje atentat na predsednika Vučića i da li je to posledica višegodišnje kampanje koja se vodi protiv njega i njegove porodice, Vučić je ranije odgovorio da nije ulazio u detalje i da ne zna tačno o kojim je licima reč.

- Samo ono što sam uspeo da vidim to je kako bi trebalo da mi tuku dete do toga da crkne, do toga da ga kolju. A vidim da postoji nekih 70 ljudi koji se zalaže da ti ljudi budu pušteni na slobodu. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu. Samo da to imate u vidu. Ne rekla-kazala ovaj li onaj već imamo snimljeno kao dokazni materijal - rekao je Vučić i dodao:

- Što da radite, raznih ljudi ima. Kada bi vam rekao razlog, ne biste mi ni verovali. Reč je, zasnovao nešto na laženo koje su negde mogli da pročitaju. A gde možete da nagađate.

Autor: S.M.