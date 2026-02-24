'DIREKTAN NAPAD NE SAMO NA PREDSEDNIKA, VEĆ I NA DRŽAVU SRBIJU' Selaković o hapšenju dvojice osumnjičenih za pripremu atentata na predsednika Vučića

Ministar kulture Nikola Selaković reagovao je na hapšenja dvojice osumnjičenih iz Kraljeva da su pripremali atentat na predsednika Srbije i njegovu porodicu.

"Hapšenje lica osumnjičenih za pripremanje atentata na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice predstavlja jeziv dokaz dokle može da dovede dugogodišnje trovanje javnog prostora mržnjom, nasiljem i dehumanizacijom. Ovo je direktan napad ne samo na predsednika Republike, već i na državu Srbiju, njene institucije i ustavni poredak. Ko god pomisli da je ubistvo političkog protivnika legitiman oblik borbe, stavio se izvan svakog civilizacijskog okvira", rekao je Selaković.

Dodao je da za ovakve postupke ne postoji ni najmanje opravdanje.

"Ne postoji politički cilj,ideologija ili frustracija koja može da bude alibi za planiranje ubistva. Godinama svedočim o kampanji Šolakove propagandne mašinerije i takozvanih medija u kojima se predsednik Srbije i njegova porodica svesno predstavljaju kao mete, u kojima se pretnje relativizuju, a pozivi na likvidaciju prikrivaju iza lažne priče o „slobodi govora“.

Danas vidimo kuda taj otrov vodi. Država Srbija mora i hoće da odgovori snažno, odlučno i bez kompromisa. Svako ko podstiče, opravdava ili na bilo koji način podržava nasilje mora znati da će se suočiti sa punom snagom zakona. Ovo nije borba za vlast – ovo je borba za to da li ćemo živeti u uređenoj državi ili u društvu linča", zaključio je Selaković u saopštenju.

Podsećamo, dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas prisustvovao otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti", u Palati Srbija, komentarisao je hapšenja zbog planiranja atentata.

- Vidim da postoji 70 ljudi koji se zalažu da ti ljudi budu pušteni. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu, to imamo snimljeno kao dokazni materijal. Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi verovali. Zasnovano je na lažima koje su negde mogli da pročitaju - izjavio je predsednik.

Autor: D.Bošković