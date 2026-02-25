MAJKA BRUTALNO UBILA ĆERKU (4), SPASIOCI OSTALI U ŠOKU: Mnogi nikada u celoj karijeri ne dožive nešto slično

Jeziv zločin dogodio se u jednom stanu u nemačkom du Traunštajnu u utorak popodne. Majka (41) je navodno ubila svoju ćerku (4). Oko 15.35 jedan svedok je pronašao beživotno telo deteta u stanu u centru grada i odmah obavestio hitne službe. Kada su policija i lekari stigli, zatekli su potresan prizor.

Prema pisanju lista Bild, 41-godišnja žena pronađena je bez svesti na stepeništu. Navodno je pala niz stepenice.

Policajci su mrtvo dete pronašli sprat iznad. Pored četvorogodišnje devojčice ležao je dugačak nož. Na njenom telu uočene su ubodne rane.

Žena je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu. U početku ju je čuvala policija. Prema navodima lekara, njeno stanje je stabilno. Za sada nema naznaka da su umešane druge osobe.

"Mnogi nikada u celoj karijeri ne dožive nešto slično"

Kriminalistička policija i javno tužilaštvo u Traunštajnu (Bavarska) preuzeli su istragu u utorak.

"Trenutno postoje snažne indicije da je 41-godišnja nemačka državljanka 24. februara svom detetu nanela smrtonosne povrede, a potom povredila samu sebe", rekao je portparol policije. O ocu i drugim rođacima preminulog deteta brine tim za krizne intervencije.

Ovaj događaj predstavlja ogroman teret ne samo za porodicu već i za pripadnike hitnih službi. Bavarski Crveni krst je, na upit Bilda, saopštio da je reč o izuzetno stresnoj intervenciji: "Ovakva intervencija je apsolutni izuzetak čak i za naše najiskusnije spasioce. Mnogi, srećom, nikada u celoj karijeri ne dožive nešto slično", rekao je portparol.

Majka smeštena u psihijatrijsku bolnicu

"Naši spasioci su takođe ljudi i ovakva iskustva ih pogađaju. Intervencija je obavljena krajnje profesionalno, ali doživljaj ostavlja trag, izaziva tugu i potresenost. Zato smo svim pripadnicima hitnih službi ponudili podršku u okviru našeg programa psihosocijalne hitne pomoći, kako bi dugoročno mogli da obrade ono što se dogodilo."

Tačne okolnosti incidenta još nisu poznate. Istraga je u toku.

Na zahtev javnog tužilaštva, Okružni sud u Traunštajnu izdao je nalog za pritvor osumnjičene. Okrivljena se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici.

Autor: Iva Besarabić