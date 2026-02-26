DOSIJE NAJVEĆEG ŽENSKOG MONSTRUMA: Osuđena na SMRT jer je cijanidom UBILA 14 ljudi! Isplivali jezivi detalji: Smejala se dok su joj čitali presudu!

Iako je Sararat Rangisivaporn (36), u svetu poznata kao "Am Cijanid", krajem prošle godine zvanično osuđena na smrtnu kaznu, detalji njenih zločina i dalje ne prestaju da lede krv u žilama. Dok se čeka izvršenje najstrože kazne, istraga otkriva nove dokaze o tome kako je godinama sejala smrt među svojim najbližima!

Krivični sud u Bangkoku presudio je 20. novembra 2024. godine da je Sararat kriva za svirepo ubistvo svoje prijateljice Siriporn Kanvong, ali to je bio samo početak raskrinkavanja najsmrtonosnije žene u istoriji Tajlanda.

Šta se tačno dogodilo? (Hronologija užasa)

April 2023: Sararat i njena prijateljica Siriporn odlaze na reku u provinciji Račaburi radi verskog rituala. Siriporn se ruši i umire u mukama, a Sararat beži sa njenim dragocenostima (oko 4.400 dolara i nakit).

Preokret: Porodica žrtve insistira na obdukciji. Pronađeni tragovi cijanida pokreću lavinu.

Mreža smrti: Policija povezuje Sararat sa još 13 sumnjivih smrtnih slučajeva koji datiraju od 2015. godine. Sve žrtve su bile njeni prijatelji, partneri ili ljudi kojima je dugovala novac.

Zašto je ubijala? (Motiv: Kocka i dugovi)

Istraga je utvrdila da Sararat nije bila samo "hladnokrvni ubica", već zavisnik od onlajn kocke. Ubijala je da bi:

Obrisala dugove: Ako je nekome dugovala novac, ta osoba bi ubrzo "iznenada" preminula nakon zajedničkog obroka.

Opljačkala prijatelje: Svaka žrtva je nakon smrti ostala bez nakita, gotovine ili bankovnih kartica.

Skandal u sudnici: Osmeh pred smrtnu kaznu

Ono što je zgrozilo svetsku javnost jeste ponašanje Sararat tokom izricanja presude u novembru. Dok je sudija čitao da je osuđena na smrtnu kaznu, ona se smeškala i ćaskala sa svojim advokatom, ne pokazujući ni trunku kajanja.

Zajedno sa njom, osuđeni su i njen bivši muž (policajac) i advokat, jer su joj pomagali da sakrije dokaze i izbegne pravdu skoro deset godina.

Trenutni status

Dok Sararat u zatvoru čeka izvršenje kazne, pravosudni organi nastavljaju sa procesima za preostalih 13 ubistava. Svaki novi dokaz potvrđuje da je reč o najsurovijem ženskom serijskom ubici modernog doba.

