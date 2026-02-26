ZATRESLO SE U KOMŠILUKU Snažan zemljotres pogodio Rumuniju!

Zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 26. februar 2026 u 18.21 časova, u Rumuniji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.8336 i dužine 26.7157.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 120 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Jovana Nerić