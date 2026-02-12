Novi potres u regionu: Jak zemljotres pogodio Albaniju

Zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 12. februar 2026 u 20:59 časova, u Albaniji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.72 i dužine 20.29, odnosno oko 156 kilometara od Elbasana i tridesetak kilometara od Krfa, blizu granice sa Grčkom.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić