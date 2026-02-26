AKTUELNO

Svet

HOROR U PEFKOHORIJU! Pronađeni delovi ljudskog tela - radnici pronašli torbu i kofer, a onda su ugledali jeziv prizor

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Ljudski delovi pronađeni su u četvrtak popodne u torbama u ruralnom području u Pefkohoriju, na Halkidikiju.

Oko 18.30 šumarski radnici koji su obavljali poslove u tom području uočili su torbe i suočili se sa jezivim prizorom.

Prema rečima gradonačelnika Pefkohorija, Đorgosa Cikouridisa, koji je takođe obavestio vlasti, u 17.30 su otišli na teren radi posla i dok su odlazili videli su torbu i pored nje kofer sa ćebadima prekrivenim krvlju, javlja Protothema.

Po ruci koja je virila i imala prsten, shvatili su da se radi o ljudskom telu.

Policijske snage požurile su na mesto događaja, a područje je obezbeđeno, dok se očekuje dolazak forenzičkog stručnjaka.

Autor: Jovana Nerić

