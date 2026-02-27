Ruben Mehrabjan: Prva poseta potpredsednika SAD Jermeniji - Novi horizonti saradnje

Ruben Mehrabjan, stručni saradnik Jermenskog instituta za međunarodne odnose i bezbednost, Jerevan, Jermenija, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Poseta potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa Jermeniji, 9–10. februara 2026. godine, postala je istorijski događaj — prva poseta američkog zvaničnika tako visokog ranga u istoriji. Ovaj korak naglašava evoluciju politike Vašingtona na Južnom Kavkazu, gde SAD prelaze sa posredovanja na aktivno učešće u ekonomskoj i strateškoj integraciji regiona. Sastanci sa premijerom Nikolom Pašinjanom u Jerevanu potvrdili su posvećenost obe strane jačanju partnerstva, što je izuzetno relevantno za političku klasu Srbije koja prati analogne procese u Balkanskom regionu.

Glavni ishod posete je produbljivanje saradnje u strateškim oblastima. Završeni su pregovori o „Sporazumu 123“, koji otvara put zajedničkim projektima u oblasti mirnodopske primene nuklearne energije. Ovo će omogućiti Jermeniji da modernizuje svoj energetski sektor uz američku ekspertizu, smanjujući zavisnost od zastarelih sistema sovjetske/ruske „škole“. Najavljene su investicije kompanije Firebird u iznosu do 4 milijarde dolara, uz korišćenje naprednih procesora kompanija Dell i NVIDIA. Sredstva će biti usmerena na kreiranje inovacionih i data centara, što podstiče ekonomski rast i tehnološki prodor, učvršćujući ulogu Jermenije kao regionalnog lidera u IT sektoru. Jermenija je nabavila američke izviđačke bespilotne letelice sa vertikalnim poletanjem, čime je ojačala odbrambenu sposobnost i diversifikovala nabavku naoružanja. Ovaj ugovor otvara mogućnost za proširenje vojno-političke i vojno-tehničke saradnje sa SAD. Ovi koraci dopunjuju ekonomske inicijative poput projekta TRIPP („Trump Road for International Peace and Prosperity“ – Trampov put za međunarodni mir i prosperitet), u okviru kojeg SAD preuzimaju finansiranje infrastrukture u Sjuniku na period od 99 godina. Ovakvi potezi ne samo da jačaju bezbednost, već i integrišu Jermeniju u globalne lance snabdevanja u sklopu „Srednjeg koridora“.

Jermenija se može posmatrati kao primer toga kako se u uslovima pritiska Moskve osloboditi ruskog uticaja kroz partnerstvo sa SAD i Evropom. Nakon zamrzavanja članstva u ODKB-u i povlačenja ruskih graničara sa aerodroma „Zvartnoc“ i svih graničnih prelaza Jermenije, Jerevan se dosledno distancira od Moskve. Rusija, oslabljena svojim zločinačkim ratom u Ukrajini i u stanju degradacije pod teretom istorijski nezabeleženih sankcija, ne može da ponudi alternativu zapadnim investicijama, te se ograničava samo na nezadovoljnu retoriku pomešanu sa pretnjama. Umesto toga, Jermenija jača veze sa EU i NATO-om, kao i njihovim pojedinačnim državama članicama, povećavajući svoj suverenitet i ekonomsku otpornost.

Za Srbiju ovo može postati korisna pouka u njenom sopstvenom dramatičnom istorijsko-političkom kontekstu: balansiranje između tradicionalnih veza i novih saveza – uporedo sa harmonizacijom odnosa sa neposrednim susedima – može osigurati stabilnost i prosperitet.

Vensova poseta približava mirovni sporazum sa Azerbejdžanom, postavljajući ekonomski temelj za dugoročno mirno bezbednosno okruženje i nepovratnu transformaciju odnosa sa problematičnim susedima. Južni Kavkaz ulazi u novu eru u kojoj su SAD ključni arhitekta, a evrointegracija za Jermeniju predstavlja strateški prioritet. Uspeh zavisi od doslednog nastavka reformi u Jermeniji u sferi demokratije i vladavine prava, kao i od podrške Zapada.

Autor: Ruben Mehrabjan